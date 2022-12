ET ska säljas på auktion

För exakt 40 år sedan

hade filmen ET premiär.

Många ville se filmen på bio.

Det var långa köer

för att köpa biljetter.

Filmen handlar om

när tioåriga Elliott träffar ET.

ET är en figur från rymden.

som har hamnat på jorden.

ET blir dödligt sjuk.

och måste få hjälp

att komma hem till sin planet,

ET bor tre miljoner ljusår bort.

Elliott försöker hjälpa till.

Filmen visas fortfarande på tv.

Många tycker mycket om den.

Många älskar figuren ET.

Nu ska figuren ET

säljas på auktion.

ET är en docka

som fungerar som en robot.

Dockan har många leder

och kunde röra sig verkligt i filmen.

Drew Barrymore spelade

Elliotts syster i filmen.

Hon trodde att ET

var en levande varelse.

Företaget som ordnar auktionen

tror att ET kommer att kosta

ungefär 31 miljoner kronor.

Filmen E.T är gjord

av Steven Spielberg.

8 SIDOR/TT

