Dags för Oscarsgalan

Nu är det dags för

den stora Oscarsgalan i USA.

I år kan en svensk

vinna flera priser.

Det är filmaren Ruben Östlund.

Hans film Triangle of sadness

har chans att vinna tre priser.

Bland annat priset för bästa film.

Men det är filmen

Everything everywhere all at once

som har chans

att vinna mest.

Den har chans

att vinna elva priser.

Oscarsgalan är den största

galan för film i världen.

Årets gala är på

söndagen den 12 mars.

Du kan se den på sajten

TV4 Play klockan 21.30.

Vid midnatt börjar

sändningen på vanliga TV4.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR