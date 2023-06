Ny film med Indiana Jones

Nu finns den femte filmen

om Indiana Jones.

Den heter

Indiana Jones and the dial of destiny.

Harrison Ford spelar

Indiana Jones i filmen.

Det har han gjort

i alla fem filmer

om Indiana Jones.

Många tror att det här

blir den sista filmen

om Indiana Jones.

I alla fall den sista filmen

där Harrison Ford

spelar Indiana Jones.

Nu är Harrison Ford 80 år.

Hjälten i filmen har

också blivit gammal.

– Indiana Jones möter

olika svåra saker i livet.

En av dem är att bli

gammal. Moderna filmer

berättar sällan om åldrande

så som vi gör

i den här filmen.

Vi har inte med några

dumma skämt om gamlingar,

säger Harrison Ford.

I den nya filmen ser han

också yngre ut ibland.

De som gjort filmen

har gjort honom yngre

på en del bilder

med hjälp av en dator.

Indiana Jones jobbar som arkeolog.

Han hamnar i olika äventyr.

Han kämpar mot det onda.

Det är ofta nazister.

Den nya filmen handlar om

hur Indiana Jones vill

stoppa nazisterna

från att ta en särskild maskin.

Det är en maskin

som det går att resa med

mellan olika tider.

Indiana Jones får hjälp

av sin guddotter Helena

att försöka rädda maskinen.

Phoebe Waller-Bridge

spelar Helena i filmen.

Nya filmen om Indiana Jones

finns att se på bio från den 28 juni.

