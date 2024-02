McCartney har hittat basen

Paul McCartney spelade

i bandet Beatles.

Han spelade bas.

När Beatles var klara

med sin sista skiva

försvann hans bas.

Det var år 1969,

över 50 år sedan.

Paul McCartney har berättat

att han vill ha tillbaka sin bas.

Den var hans favorit.

Han spelade på den

i kända låtar som Love me do,

She loves you

och Twist and shout.

Många har hjälpt honom

att leta efter basen.

Nu har han fått tillbaka den.

Han fick den från en man.

Mannen sa att han ärvt basen.

Paul McCartney är väldigt glad

över att ha fått tillbaka basen.

Han tackar alla

som hjälpt honom.

