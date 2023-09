McCartney letar sin bas

Paul McCartney spelade

i världens mest

kända grupp, The Beatles.

Han spelade

bas i gruppen.

När Beatles var klara med

sin sista skiva försvann hans bas.

Det var år 1969,

över 50 år sedan.

Paul McCartney spelade på basen

i några av världens mest kända låtar.

Det var bland annat

Love me do och She loves you.

Nu har en grupp börjat

att leta efter basen.

Paul McCartney har bett folk

att tipsa om vad som kan ha hänt.

Han vill ha tillbaka basen.

Den var hans favorit.

– Vi tror att basen blev stulen.

Men vi vet inte säkert.

Men någon måste veta

vad som hänt.

Vi hoppas att den personen

ska berätta det nu,

säger Nick Wass Höfner.

Han är en av dem

som är med och letar.

8 SIDOR/TT