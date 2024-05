Han vill till final i Eurovision

1 Malta

Artisten Sarah Bonnici

med låten Loop

2 Albanien

Artisten Besa

med låten Titan

3 Grekland

Artisten Marina Satti

med låten Sari

4 Schweiz

Artisten Nemo

med låten The code

5 Tjeckien

Artisten Aiko

med låten Pedestal

6 Österrike

Artisten Kaleen

med låten We will rave

7 Danmark

Artisten Saba

med låten Sand

8 Armenien

Artisten Ladaniva

med låten Jako

9 Lettland

Artisten Dons

med låten Hollow

10 San Marino

Artisten Megare

med låten 11:11

11 Georgien

Artisten Nutsa Buzaladze

med låten Firefighter

12 Belgien

Artisten Mustii

med låten Before the party’s over

13 Estland

Artisten 5Miinust x Puuluup

med låten (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14 Israel

Artisten Eden Golan

med låten Hurricane

15 Norge

Artisten Gåte

med låten Ulveham

16 Nederländerna

Artisten Joost Klein

med låten Europapa