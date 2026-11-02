Kanada tävlar i Eurovision
Nästa år kommer 36 länder
vara med i tävlingen
Eurovision Song Contest.
Det berättar
organisationen EBU
som ordnar tävlingen.
Kanada är med
för första gången.
Men flera länder
vill inte vara med.
Det är
- Island
- Irland
- Nederländerna.
Spanien och Slovenien
funderar också på
att inte vara med.
Länderna protesterar
mot att Israel får
vara med i Eurovision.
Det beror på Israels
krig mot det palestinska
området Gaza.
Nyligen sa experter
från Förenta Nationerna
att Israel gör folkmord i Gaza.
Eurovision är i maj nästa år.
Tävlingen är i staden
Burgas i Bulgarien.
8 SIDOR/TT
vad roligt att kanada få vara med (:
Jag har aldrig sett att kanada kommer vara med i eurovison song contest 2027 bulgarien men det kommer bli kul (:
ESC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🇦🇿🇦🇽🇧🇦🇦🇲🇦🇲🇦🇶🇦🇨🇦🇱