Kultur
Hon håller en mikrofon, en pokal och en blomma. Hon är glad.
Artisten Dara från Bulgarien vann Eurovision i våras. Foto: Valentina Petrova/AP/TT

Kanada tävlar i Eurovision

Nästa år kommer 36 länder
vara med i tävlingen
Eurovision Song Contest.

Det berättar
organisationen EBU
som ordnar tävlingen.

Kanada är med
för första gången.
Men flera länder
vill inte vara med.

Det är

  • Island
  • Irland
  • Nederländerna.

Spanien och Slovenien
funderar också på
att inte vara med.

Länderna protesterar
mot att Israel får
vara med i Eurovision.
Det beror på Israels
krig mot det palestinska
området Gaza.

Nyligen sa experter
från Förenta Nationerna
att Israel gör folkmord i Gaza.

Eurovision är i maj nästa år.
Tävlingen är i staden
Burgas i Bulgarien.

8 SIDOR/TT

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3 kommentarer

  2. 2 november 2026 kl. 11:20
    Azur Smajlagic skriver:

    Jag har aldrig sett att kanada kommer vara med i eurovison song contest 2027 bulgarien men det kommer bli kul (:

  3. 2 november 2026 kl. 13:03
    ESC skriver:

    ESC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🇦🇿🇦🇽🇧🇦🇦🇲🇦🇲🇦🇶🇦🇨🇦🇱

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