Kanada tävlar i Eurovision

Nästa år kommer 36 länder

vara med i tävlingen

Eurovision Song Contest.

Det berättar

organisationen EBU

som ordnar tävlingen.

Kanada är med

för första gången.

Men flera länder

vill inte vara med.

Det är

Island

Irland

Nederländerna.

Spanien och Slovenien

funderar också på

att inte vara med.

Länderna protesterar

mot att Israel får

vara med i Eurovision.

Det beror på Israels

krig mot det palestinska

området Gaza.

Nyligen sa experter

från Förenta Nationerna

att Israel gör folkmord i Gaza.

Eurovision är i maj nästa år.

Tävlingen är i staden

Burgas i Bulgarien.

8 SIDOR/TT