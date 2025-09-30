EBU ska rösta om Israel

Israel har fortsatt att vara

med i tävlingen

Eurovision song contest

sedan kriget började i det

palestinska området Gaza.

Flera länder har sagt

att de inte tänker vara med

i tävlingen nästa år om Israel är med.

Det är länderna Irland, Spanien,

Slovenien och Nederländerna.

Det är gruppen EBU

som ordnar Eurovision.

Flera europeiska kanaler

för tv och radio är med i gruppen.

I november ska EBU ha ett möte.

Då ska de rösta om Israel

ska få vara med i tävlingen.

Svenska SVT är med i EBU.

Det är inte klart hur SVT ska rösta.

Eurovision song contest

är i Wien i Österrike i maj nästa år.

