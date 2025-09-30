Kultur
Publik som hejar på Israel i Eurovision tidigare i år. Foto: Martin Meissner/AP/TT
EBU ska rösta om Israel
Israel har fortsatt att vara
med i tävlingen
Eurovision song contest
sedan kriget började i det
palestinska området Gaza.
Flera länder har sagt
att de inte tänker vara med
i tävlingen nästa år om Israel är med.
Det är länderna Irland, Spanien,
Slovenien och Nederländerna.
Det är gruppen EBU
som ordnar Eurovision.
Flera europeiska kanaler
för tv och radio är med i gruppen.
I november ska EBU ha ett möte.
Då ska de rösta om Israel
ska få vara med i tävlingen.
Svenska SVT är med i EBU.
Det är inte klart hur SVT ska rösta.
Eurovision song contest
är i Wien i Österrike i maj nästa år.
30 september 2025
