Kultur
Artisten Dara från Bulgarien vann Eurovision. Foto: V Petrova/AP/TT
Eurovision ändrar regler
Nästa år blir det nya regler
i Eurovision Song Contest
Det har organisationen
EBU bestämt.
Reglerna blir hårdare.
Sångaren måste alltid sjunga
det viktigaste i låten på riktigt.
Men det är okej att använda
inspelad sång i bakgrunden.
Ingen under 18 år
får tävla i Eurovision.
Tidigare har gränsen för artister
varit 16 år.
Det land som vinner Eurovision
brukar ordna tävlingen nästa år.
Men landet som vinner
kan stoppas från att ordna tävlingen
om det är krig
eller en annan svår kris.
Det är också nya regler.
EBU kan då bestämma
att ett annat land
får ordna tävlingen.
Nästa år ska tävlingen vara
i staden Burgas i Bulgarien.
Det var artisten Dara
från Bulgarien som vann
tävlingen i år.
Det blir första gången
som Bulgarien ordnar Eurovision.
Tävlingen ska vara den 11 maj
till och med den 15 maj år 2027.
8 SIDOR/TT
14 augusti 2026
Jag har inte sett Eurovision på flera år, pga jag orkade inte fortsätta kolla på reklam.
Är det fortfarande mycket reklamavbrott?