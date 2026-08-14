Eurovision ändrar regler

Nästa år blir det nya regler

i Eurovision Song Contest

Det har organisationen

EBU bestämt.

Reglerna blir hårdare.

Sångaren måste alltid sjunga

det viktigaste i låten på riktigt.

Men det är okej att använda

inspelad sång i bakgrunden.

Ingen under 18 år

får tävla i Eurovision.

Tidigare har gränsen för artister

varit 16 år.

Det land som vinner Eurovision

brukar ordna tävlingen nästa år.

Men landet som vinner

kan stoppas från att ordna tävlingen

om det är krig

eller en annan svår kris.

Det är också nya regler.

EBU kan då bestämma

att ett annat land

får ordna tävlingen.

Nästa år ska tävlingen vara

i staden Burgas i Bulgarien.

Det var artisten Dara

från Bulgarien som vann

tävlingen i år.

Det blir första gången

som Bulgarien ordnar Eurovision.

Tävlingen ska vara den 11 maj

till och med den 15 maj år 2027.

8 SIDOR/TT