Kultur
Celine Dion år 1988 när hon tävlade för Schweiz i Eurovision. Foto: Eystein Hanssen/NTB/TT
Kanada får tävla
Nu får landet Kanada
vara med och tävla
i Eurovision song contest.
Det är klart efter att
tv-bolaget CBC/Radio Canada
har blivit medlem
i organisationen EBU.
Du måste vara medlem i EBU
för att få tävla i Eurovision.
Det är inte bestämt om Kanada
faktiskt ska vara med och tävla.
Det får vi se i framtiden.
Men det har hänt förut
att länder som inte
ligger i Europa tävlar.
Israel är med
och även Australien.
År 1980 var Marocko med.
Det skriver SVT.
Celine Dion från Kanada
vann Eurovision år 1988
med låten Ne partez sans moi.
Men då tävlade hon för Schweiz.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
1 juli 2026
Va kul!
🤠