Kanada får tävla

Nu får landet Kanada

vara med och tävla

i Eurovision song contest.

Det är klart efter att

tv-bolaget CBC/Radio Canada

har blivit medlem

i organisationen EBU.

Du måste vara medlem i EBU

för att få tävla i Eurovision.

Det är inte bestämt om Kanada

faktiskt ska vara med och tävla.

Det får vi se i framtiden.

Men det har hänt förut

att länder som inte

ligger i Europa tävlar.

Israel är med

och även Australien.

År 1980 var Marocko med.

Det skriver SVT.

Celine Dion från Kanada

vann Eurovision år 1988

med låten Ne partez sans moi.

Men då tävlade hon för Schweiz.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR