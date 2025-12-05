Kultur
Israeliska flaggor på Eurovision tidigare i år. Foto: Jessica Gow/TT
Israel i Eurovision
Det finns människor
som protesterar mot
Israels krig i Gaza.
De tycker att Israel gör fel.
Därför tycker de att Israel
ska stoppas i tävlingen
Eurovision song contest.
Men så blir det inte.
Israel får vara med.
Det har gruppen EBU bestämt.
Det är EBU som ordnar Eurovision.
Nu protesterar flera länder.
De tycker det är fel
att Israel får vara med.
Därför tänker de inte
vara med i tävlingen.
Irland, Nederländerna,
Spanien och Slovenien tycker så.
Kanske kommer Island
och Belgien göra samma sak.
Tyskland och Österrike
har tydligt sagt att de tycker
att Israel får vara med.
Det är inte regeringarna
i länderna som tycker.
Det är tv-bolag i varje land.
I Sverige är det SVT.
SVT har sagt att de kommer
vara med i Eurovision
även om Israel är med.
8 SIDOR/TT
5 december 2025
de får aldrig vara med!!! de är terrorister och dödar barn och oskyldiga i Gaza!!!
Inte braaaa de får inte vara meddd!
Bra från Nederländerna! Och dålig från Sverige…. Förre år, Israel hade en bra score eller inte en bra sång. Det var verkligen politik. Så Israel få inte göra med!
Det är en skam att ett land som gör krigsbrott, döda oskyldiga barn och vuxna, förhindra att civila människorna i Gaza får hjälp och mat och som bryr sig inte om vapenvila får delta på Eurovision och tävla