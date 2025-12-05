Israel i Eurovision

Det finns människor

som protesterar mot

Israels krig i Gaza.

De tycker att Israel gör fel.

Därför tycker de att Israel

ska stoppas i tävlingen

Eurovision song contest.

Men så blir det inte.

Israel får vara med.

Det har gruppen EBU bestämt.

Det är EBU som ordnar Eurovision.

Nu protesterar flera länder.

De tycker det är fel

att Israel får vara med.

Därför tänker de inte

vara med i tävlingen.

Irland, Nederländerna,

Spanien och Slovenien tycker så.

Kanske kommer Island

och Belgien göra samma sak.

Tyskland och Österrike

har tydligt sagt att de tycker

att Israel får vara med.

Det är inte regeringarna

i länderna som tycker.

Det är tv-bolag i varje land.

I Sverige är det SVT.

SVT har sagt att de kommer

vara med i Eurovision

även om Israel är med.

8 SIDOR/TT