Kultur

Publiken på Eurovision. Några i publiken håller upp israeliska flaggor.

Israeliska flaggor på Eurovision tidigare i år. Foto: Jessica Gow/TT

Israel i Eurovision

Det finns människor
som protesterar mot
Israels krig i Gaza.
De tycker att Israel gör fel.

Därför tycker de att Israel
ska stoppas i tävlingen
Eurovision song contest.

Men så blir det inte.
Israel får vara med.
Det har gruppen EBU bestämt.
Det är EBU som ordnar Eurovision.

Nu protesterar flera länder.
De tycker det är fel
att Israel får vara med.

Därför tänker de inte
vara med i tävlingen.
Irland, Nederländerna,
Spanien och Slovenien tycker så.
Kanske kommer Island
och Belgien göra samma sak.

Tyskland och Österrike
har tydligt sagt att de tycker
att Israel får vara med.

Det är inte regeringarna
i länderna som tycker.
Det är tv-bolag i varje land.

I Sverige är det SVT.
SVT har sagt att de kommer
vara med i Eurovision
även om Israel är med.

8 SIDOR/TT

5 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Gaza skriver:
    5 december, 2025 kl. 09:54

    de får aldrig vara med!!! de är terrorister och dödar barn och oskyldiga i Gaza!!!

    Svara
  2. Dihhhh skriver:
    5 december, 2025 kl. 09:58

    Inte braaaa de får inte vara meddd!

    Svara
  3. Henrik skriver:
    5 december, 2025 kl. 10:08

    Bra från Nederländerna! Och dålig från Sverige…. Förre år, Israel hade en bra score eller inte en bra sång. Det var verkligen politik. Så Israel få inte göra med!

    Svara
  4. Jeanne från Österrike skriver:
    5 december, 2025 kl. 10:16

    Det är en skam att ett land som gör krigsbrott, döda oskyldiga barn och vuxna, förhindra att civila människorna i Gaza får hjälp och mat och som bryr sig inte om vapenvila får delta på Eurovision och tävla

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar