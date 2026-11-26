På måndag den 30 november

ska politikerna i riksdagen rösta

om de vill ha Moderaternas ledare

Ulf Kristersson som statsminister.

Centerpartiet har tidigare

sagt nej till honom.

Kristerssons regering

behöver stöd från

Sverigedemokraterna

för att få igenom

sin politik i riksdagen.

Centerpartiet har lovat

att inte samarbeta

med Sverigedemokraterna.

Men nu verkar det som

att de som bestämmer mest

i Centerpartiet har ändrat sig.

Därför har det blivit bråk om

hur Centerpartiet ska göra.

Partiets förbund för kvinnor

vill inte att partiet ändrar sig.

Politikern Abir Al-Salani

tycker också det.

Hon jobbar för partiet i EU.

Al-Salani tycker det är fel

om Centerpartiet arbetar med

en regering som behöver

Sverigedemokraterna.

Det skriver hon

i tidningen Dagens Nyheter.

Samtidigt tycker

41 politiker i Centerpartiet

att de måste testa

Ulf Kristersson som statsminister.

Det skriver de

i tidningen Expressen.

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