Bråk i Centerpartiet
På måndag den 30 november
ska politikerna i riksdagen rösta
om de vill ha Moderaternas ledare
Ulf Kristersson som statsminister.
Centerpartiet har tidigare
sagt nej till honom.
Kristerssons regering
behöver stöd från
Sverigedemokraterna
för att få igenom
sin politik i riksdagen.
Centerpartiet har lovat
att inte samarbeta
med Sverigedemokraterna.
Men nu verkar det som
att de som bestämmer mest
i Centerpartiet har ändrat sig.
Därför har det blivit bråk om
hur Centerpartiet ska göra.
Partiets förbund för kvinnor
vill inte att partiet ändrar sig.
Politikern Abir Al-Salani
tycker också det.
Hon jobbar för partiet i EU.
Al-Salani tycker det är fel
om Centerpartiet arbetar med
en regering som behöver
Sverigedemokraterna.
Det skriver hon
i tidningen Dagens Nyheter.
Samtidigt tycker
41 politiker i Centerpartiet
att de måste testa
Ulf Kristersson som statsminister.
Det skriver de
i tidningen Expressen.
8 SIDOR
Moderaterna
Rödblågula sidan ❤️💙💛
kan inte bara det bli omval eller att Ulf Kristersson bli statsminister
moderaterna
C kommer inte bort ifrån att de måste acceptera SD:s politik när det gäller migrations- och kriminalpolitik, om de ingår i en alliansregering, detta blir en slags tvärtom politik jämfört med deras valprogram. C kanske istället skulle överväga att låta V ingå i en koalitionsregering med 3-4 V ministrar, eftersom de säger att de inte vill ha nyval.
Jag tycker att C borde bilda en regering i mitten med L, MP, och S eller KD
Någon annan som tycker det?
👍🙂
Dåligt att inte kunna komma överens.
Man röstar nog aldrig mer.Efter denna besvikelse.
Alla väljare är besvikna.