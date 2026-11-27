Hon säger ja till Kristersson
På måndag ska politikerna
i riksdagen rösta om
Moderaternas ledare
Ulf Kristersson
ska bli statsminister.
Nu säger Centerpartiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
att hon vill rösta ja till honom.
Det berättade hon
efter ett flera timmar långt möte
med de som styr i partiet.
Mötet var i torsdags.
Partiet har försökt att samarbeta
med Socialdemokraternas ledare
för att ordna en regering.
Men det har inte fungerat.
Det säger Thand Ringqvist.
Det beror på att Vänsterpartiet
vill vara med i den regeringen.
Centerpartiet vill inte det.
Men Kristerssons regering
behöver stöd från
Sverigedemokraterna i riksdagen.
Centerpartiet har lovat att aldrig
samarbeta med dem.
På söndag ska en särskild
grupp i Centerpartiet
undersöka om det finns
ett stort stöd i partiet
för att säga ja till Kristersson.
Flera politiker i Centerpartiet
är nu ledsna och arga.
De hoppas att partiet ska ändra sig.
De vill inte arbeta i en regering
som behöver stöd
från Sverigedemokraterna.
8 SIDOR
- Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
har tillsammans 151 platser
i Sveriges riksdag efter valet.
- Moderaterna
Kristdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet
har tillsammans 136 platser.
- Sverigedemokraterna
har 62 platser.
- Moderaternas regering
behöver därför Sverigedemokraternas
stöd för att få igenom sin politik
om inte något annat parti
också röstar ja till deras politik.
Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,
skämt!
Center snälla välj blågula sidan!
det var dom bästa nyheterna. heja Ulf Kristersson du är bara bäst för Sverige. 😘😍🤗🤩🙂
alla säger bra jätte bra o så. Tänk på. att då får sd mer makt och svergie blir färre och det kmr blin jätte dålit så jag hatar sd
heja kulf
Ulf Kristerson är bäst de som håller me mig skriv i kommentarerna
C ska nu rösta i sitt förtroenderåd om detta, och en del spekulerar kring att det kan bli jämnt. Det som gör att det kan bli en alliansregering med C är att C inte kommer samarbeta med SD, även om det krävs stöd från SD för att det ska bli en alliansregering. Det kan bli en skakig regering där förmodligen C ibland kommer rösta med S+MP+V.
Svikare 💔