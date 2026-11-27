På måndag ska politikerna

i riksdagen rösta om

Moderaternas ledare

Ulf Kristersson

ska bli statsminister.

Nu säger Centerpartiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist

att hon vill rösta ja till honom.

Det berättade hon

efter ett flera timmar långt möte

med de som styr i partiet.

Mötet var i torsdags.

Partiet har försökt att samarbeta

med Socialdemokraternas ledare

för att ordna en regering.

Men det har inte fungerat.

Det säger Thand Ringqvist.

Det beror på att Vänsterpartiet

vill vara med i den regeringen.

Centerpartiet vill inte det.

Men Kristerssons regering

behöver stöd från

Sverigedemokraterna i riksdagen.

Centerpartiet har lovat att aldrig

samarbeta med dem.

På söndag ska en särskild

grupp i Centerpartiet

undersöka om det finns

ett stort stöd i partiet

för att säga ja till Kristersson.

Flera politiker i Centerpartiet

är nu ledsna och arga.

De hoppas att partiet ska ändra sig.

De vill inte arbeta i en regering

som behöver stöd

från Sverigedemokraterna.

8 SIDOR