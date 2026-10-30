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Almgren springer långt lopp
Andreas Almgren från Sverige
är en av världens bästa
på att springa långa lopp.
I september vann han
guld i VM i halvmaraton.
Det var 21 kilometer långt.
Tidigare i somras vann han
loppet 10 tusen meter i EM.
Nu ska han springa ännu längre.
Han ska springa ett maraton.
Det är 42 kilometer.
Så långt har han aldrig
tidigare sprungit.
Tävlingen är i New York i USA
på söndag den 1 november.
Det är världens viktigaste
tävling i maraton.
Andreas Almgren
tror att han kan vinna.
Han har tränat mycket
i USA före loppet.
– Det har varit hård träning.
Bland det tuffaste jag gjort.
Men det har gått mycket bra.
Jag känner mig stark.
Det säger Andreas Almgren
till SVT.
Samtidigt vet han att det
kommer bli ett svårt lopp.
Han tävlar mot flera
av världens bästa löpare.
– Jag kanske är dum
som tror att jag kan vinna.
Det kan ju också hända
att jag inte har en chans,
säger han.
Jacob Hård är expert på SVT.
Han ska följa loppet på söndag.
– Andreas Almgrens
första tävling i maraton
är en av årets häftigaste
händelser i sport.
– Det ska bli spännande
att se hur han klarar sig,
säger Jacob Hård.
Du kan se loppet i SVT Play
och Kunskapskanalen.
Det börjar klockan 14.30
på söndag den 1 november.
LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR
- Han är 31 år.
- Han tävlar i att springa långa lopp.
- I somras vann han guld
på 10 tusen meter i EM.
- I september vann han
VM i halvmaraton.
I samma lopp sprang han
nytt rekord för Europa.
Han blev också den första
vinnaren på 30 år som inte
kommer från Afrika.
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