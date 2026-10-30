Almgren springer långt lopp

Andreas Almgren från Sverige

är en av världens bästa

på att springa långa lopp.

I september vann han

guld i VM i halvmaraton.

Det var 21 kilometer långt.

Tidigare i somras vann han

loppet 10 tusen meter i EM.

Nu ska han springa ännu längre.

Han ska springa ett maraton.

Det är 42 kilometer.

Så långt har han aldrig

tidigare sprungit.

Tävlingen är i New York i USA

på söndag den 1 november.

Det är världens viktigaste

tävling i maraton.

Andreas Almgren

tror att han kan vinna.

Han har tränat mycket

i USA före loppet.

– Det har varit hård träning.

Bland det tuffaste jag gjort.

Men det har gått mycket bra.

Jag känner mig stark.

Det säger Andreas Almgren

till SVT.

Samtidigt vet han att det

kommer bli ett svårt lopp.

Han tävlar mot flera

av världens bästa löpare.

– Jag kanske är dum

som tror att jag kan vinna.

Det kan ju också hända

att jag inte har en chans,

säger han.

Jacob Hård är expert på SVT.

Han ska följa loppet på söndag.

– Andreas Almgrens

första tävling i maraton

är en av årets häftigaste

händelser i sport.

– Det ska bli spännande

att se hur han klarar sig,

säger Jacob Hård.

Du kan se loppet i SVT Play

och Kunskapskanalen.

Det börjar klockan 14.30

på söndag den 1 november.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR