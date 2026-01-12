Sport
Löparen Andreas Almgren sprang ett nytt rekord på 10 kilometer. Bilden är gammal. Foto: Foto: Christine Olsson/TT
Almgren sprang nytt rekord
Andreas Almgren fortsätter
att springa snabbt.
I söndags gjorde han
ett nytt rekord för Europa
på 10 kilometer.
Det hände på en tävling
i staden Valencia i Spanien.
Almgren vann loppet
med tiden 26 minuter
och 43 sekunder.
Det är tio sekunder
snabbare än det
gamla rekordet.
Almgren hade själv
det gamla rekordet.
Han sprang det
på samma plats
för ett år sedan.
Han trivs i Valencia.
– Det här är
min andra hemstad.
Jag gör aldrig ett
dåligt lopp här.
Allt var perfekt.
Det säger Andreas Almgren.
I somras gjorde han
stor succé i VM i friidrott.
Han vann brons
på 10 tusen meter.
Det var första gången
en svensk vann en medalj
i ett långt lopp i VM.
8 SIDOR/TT
12 januari 2026