Almgren sprang nytt rekord

Andreas Almgren fortsätter

att springa snabbt.

I söndags gjorde han

ett nytt rekord för Europa

på 10 kilometer.

Det hände på en tävling

i staden Valencia i Spanien.

Almgren vann loppet

med tiden 26 minuter

och 43 sekunder.

Det är tio sekunder

snabbare än det

gamla rekordet.

Almgren hade själv

det gamla rekordet.

Han sprang det

på samma plats

för ett år sedan.

Han trivs i Valencia.

– Det här är

min andra hemstad.

Jag gör aldrig ett

dåligt lopp här.

Allt var perfekt.

Det säger Andreas Almgren.

I somras gjorde han

stor succé i VM i friidrott.

Han vann brons

på 10 tusen meter.

Det var första gången

en svensk vann en medalj

i ett långt lopp i VM.

