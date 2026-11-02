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Almgren vann guld
Löparen Andreas Almgren
tävlade i sitt
första maraton.
Då vann han guld.
– Det här är bättre
än något jag
kunde drömma om.
Det säger Andreas Almgren.
Ett maraton är 42 kilometer.
Tävlingen var
i New York i USA.
Almgren var snabbast
med tiden
2 timmar, 6 minuter
och 1 sekund.
Det är första gången
en löpare från Europa
vinner tävlingen
sedan 1996.
Nu hyllar många
Andreas Almgren.
– Han gör det omöjliga
gång på gång.
Det säger den kända svenska
löparen Anders Gärderud.
Andreas Almgren har vunnit
två guld tidigare i år.
Han vann 10 tusen meter i EM.
Han vann också halvmaraton i VM.
Det är 21 kilometer.
8 SIDOR/TT
han är en kung🥳🥳🙂
Sant
Jag förstår inte varför så många tycker ”dåligt” om det. Och jag tycker att man skulle ta bort denna funktion, förresten är det ofta inte klar vad man menar då.