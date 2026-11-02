Almgren vann guld

Löparen Andreas Almgren

tävlade i sitt

första maraton.

Då vann han guld.

– Det här är bättre

än något jag

kunde drömma om.

Det säger Andreas Almgren.

Ett maraton är 42 kilometer.

Tävlingen var

i New York i USA.

Almgren var snabbast

med tiden

2 timmar, 6 minuter

och 1 sekund.

Det är första gången

en löpare från Europa

vinner tävlingen

sedan 1996.

Nu hyllar många

Andreas Almgren.

– Han gör det omöjliga

gång på gång.

Det säger den kända svenska

löparen Anders Gärderud.

Andreas Almgren har vunnit

två guld tidigare i år.

Han vann 10 tusen meter i EM.

Han vann också halvmaraton i VM.

Det är 21 kilometer.

8 SIDOR/TT