Löparen Andreas Almgren

vann guld i VM i Köpenhamn.

Han vann loppet

ett halvt maraton.

Det är 21 kilometer.

Tävlingen var på

Köpenhamns gator.

Andreas Almgren var

bland de första

under hela loppet.

Det var länge jämnt

mellan honom och

Nicholas Kipkorir från Kenya.

Men när det bara var lite kvar

sprang Almgren förbi och vann.

– Det känns otroligt bra.

Jag kände mig pigg

nästan hela loppet.

Det säger Andreas Almgren.

Han gjorde samtidigt

nytt rekord för Europa.

Det nya rekordet är

58 minuter och sex sekunder.

Det har gått bra för

Andreas Almgren i år.

Nyligen vann han guld

på 10 tusen meter i EM.

Nu ska han försöka

vinna maraton i New York.

Den tävlingen är i november.

– Jag åker till USA

direkt för att träna,

säger Andreas Almgren.

Agnes Jebet Ngetich

från Kenya vann guld för damer.

Hon sprang på tiden

65 minuter och 15 sekunder.

Det är nytt rekord

för världen.

8 SIDOR/TT