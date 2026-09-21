Sport
Andreas Almgren och Nicholas Kipkorir i VM. Foto: Bax Lindhardt/Scanpix/TT
Almgren vann guld i VM
Löparen Andreas Almgren
vann guld i VM i Köpenhamn.
Han vann loppet
ett halvt maraton.
Det är 21 kilometer.
Tävlingen var på
Köpenhamns gator.
Andreas Almgren var
bland de första
under hela loppet.
Det var länge jämnt
mellan honom och
Nicholas Kipkorir från Kenya.
Men när det bara var lite kvar
sprang Almgren förbi och vann.
– Det känns otroligt bra.
Jag kände mig pigg
nästan hela loppet.
Det säger Andreas Almgren.
Han gjorde samtidigt
nytt rekord för Europa.
Det nya rekordet är
58 minuter och sex sekunder.
Det har gått bra för
Andreas Almgren i år.
Nyligen vann han guld
på 10 tusen meter i EM.
Nu ska han försöka
vinna maraton i New York.
Den tävlingen är i november.
– Jag åker till USA
direkt för att träna,
säger Andreas Almgren.
Agnes Jebet Ngetich
från Kenya vann guld för damer.
Hon sprang på tiden
65 minuter och 15 sekunder.
Det är nytt rekord
för världen.
8 SIDOR/TT
21 september 2026
Jag kan ocksåååååå vinna
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