Finnkampen avgörs i helgen

I helgen är tävlingen Finnkampen.

Sverige och Finland tävlar

mot varandra i friidrott.

Tävlingen är varje år.

Den har funnits länge.

Förra året vann både

Sveriges damer och herrar.

Men i år är fyra viktiga idrottare

borta från Sveriges lag.

Det är Vanessa Kamga

som kastar diskus.

Hon är sjuk i öroninflammation.

Stavhopparen Armand Duplantis

är inte heller med.

Gångaren Perseus Karlström

saknas i det svenska laget.

Löparen Henrik Larsson

missar också Finnkampen.

Bland de som tävlar

i Sveriges lag finns

löparna Andreas Almgren

och Samuel Pihlström.

De vann båda medaljer

i EM i friidrott.

Vanessa Kamgas syster

Patricia Kamga är också med.

Hon tävlar i slägga.

I år är tävlingen

i staden Helsingfors i Finland.

Tävlingen går att se i SVT.

Lördag den 29 augusti

ser du tävlingen

i SVT2 från klockan 17.

ser du tävlingen i SVT2 från klockan 17. Söndag den 30 augusti

ser du tävlingen

i SVT1 från klockan 11.50.

8 SIDOR/TT