Sport

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    Andreas Almgren springer. Foto: Jonas Ekströmer/TT

  • Friidrott, Folksam Grand Prix, Karlstad

    Patricia Kanga kastar slägga. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

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    Löparen Samuel Pihlström. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Finnkampen avgörs i helgen

I helgen är tävlingen Finnkampen.
Sverige och Finland tävlar
mot varandra i friidrott.
Tävlingen är varje år.
Den har funnits länge.

Förra året vann både
Sveriges damer och herrar.

Men i år är fyra viktiga idrottare
borta från Sveriges lag.
Det är Vanessa Kamga
som kastar diskus.
Hon är sjuk i öroninflammation.

Stavhopparen Armand Duplantis
är inte heller med.
Gångaren Perseus Karlström
saknas i det svenska laget.
Löparen Henrik Larsson
missar också Finnkampen.

Bland de som tävlar
i Sveriges lag finns
löparna Andreas Almgren
och Samuel Pihlström.
De vann båda medaljer
i EM i friidrott.

Vanessa Kamgas syster
Patricia Kamga är också med.
Hon tävlar i slägga.

I år är tävlingen
i staden Helsingfors i Finland.

Tävlingen går att se i SVT.

  • Lördag den 29 augusti
    ser du tävlingen
    i SVT2 från klockan 17.
  • Söndag den 30 augusti
    ser du tävlingen
    i SVT1 från klockan 11.50.

8 SIDOR/TT

28 augusti 2026

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