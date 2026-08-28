Sport
Andreas Almgren springer. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Patricia Kanga kastar slägga. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån
Löparen Samuel Pihlström. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Finnkampen avgörs i helgen
I helgen är tävlingen Finnkampen.
Sverige och Finland tävlar
mot varandra i friidrott.
Tävlingen är varje år.
Den har funnits länge.
Förra året vann både
Sveriges damer och herrar.
Men i år är fyra viktiga idrottare
borta från Sveriges lag.
Det är Vanessa Kamga
som kastar diskus.
Hon är sjuk i öroninflammation.
Stavhopparen Armand Duplantis
är inte heller med.
Gångaren Perseus Karlström
saknas i det svenska laget.
Löparen Henrik Larsson
missar också Finnkampen.
Bland de som tävlar
i Sveriges lag finns
löparna Andreas Almgren
och Samuel Pihlström.
De vann båda medaljer
i EM i friidrott.
Vanessa Kamgas syster
Patricia Kamga är också med.
Hon tävlar i slägga.
I år är tävlingen
i staden Helsingfors i Finland.
Tävlingen går att se i SVT.
- Lördag den 29 augusti
ser du tävlingen
i SVT2 från klockan 17.
- Söndag den 30 augusti
ser du tävlingen
i SVT1 från klockan 11.50.
8 SIDOR/TT
28 augusti 2026