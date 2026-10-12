Sport

Hon kämpar om bollen med en spelare från Litauen.

Felicia Schröder till vänster i matchen mot Litauen. Foto: Liusjenas Kulbis/AP/TT

Schröder gjorde tre mål

Sveriges damer i fotboll
spelar matcher för att
komma till VM nästa år.

I fredags vann
de mot Litauen.
Sverige var det
klart bästa laget.
Matchen slutade
5–0 till Sverige.

Felicia Schröder
gjorde tre av målen.
Det är hennes första
mål i landslaget.

– Otroligt skönt,
säger hon till SVT.

Matchen var i Litauen.
I morgon tisdag är det
ny match mot Litauen
i Solna i Sverige.

Sedan läggs resultaten
för de två matcherna ihop.

Om Sverige vinner får de
möta Skottland eller Tjeckien
om en plats i VM.
De matcherna är
i november och december.

Du kan se Sveriges match
mot Litauen på tisdag
i SVT och SVT Play.

8 SIDOR/TT

12 oktober 2026

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1 kommentar
  1. BEROENDE AV SALT$$$$$$$$$$$$$$$$$$ skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 11:14

    3 mål är ingenting jag slulle göra 15 st

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