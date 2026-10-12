Sport
Felicia Schröder till vänster i matchen mot Litauen. Foto: Liusjenas Kulbis/AP/TT
Schröder gjorde tre mål
Sveriges damer i fotboll
spelar matcher för att
komma till VM nästa år.
I fredags vann
de mot Litauen.
Sverige var det
klart bästa laget.
Matchen slutade
5–0 till Sverige.
Felicia Schröder
gjorde tre av målen.
Det är hennes första
mål i landslaget.
– Otroligt skönt,
säger hon till SVT.
Matchen var i Litauen.
I morgon tisdag är det
ny match mot Litauen
i Solna i Sverige.
Sedan läggs resultaten
för de två matcherna ihop.
Om Sverige vinner får de
möta Skottland eller Tjeckien
om en plats i VM.
De matcherna är
i november och december.
Du kan se Sveriges match
mot Litauen på tisdag
i SVT och SVT Play.
8 SIDOR/TT
12 oktober 2026
3 mål är ingenting jag slulle göra 15 st