Schröder gjorde tre mål

Sveriges damer i fotboll

spelar matcher för att

komma till VM nästa år.

I fredags vann

de mot Litauen.

Sverige var det

klart bästa laget.

Matchen slutade

5–0 till Sverige.

Felicia Schröder

gjorde tre av målen.

Det är hennes första

mål i landslaget.

– Otroligt skönt,

säger hon till SVT.

Matchen var i Litauen.

I morgon tisdag är det

ny match mot Litauen

i Solna i Sverige.

Sedan läggs resultaten

för de två matcherna ihop.

Om Sverige vinner får de

möta Skottland eller Tjeckien

om en plats i VM.

De matcherna är

i november och december.

Du kan se Sveriges match

mot Litauen på tisdag

i SVT och SVT Play.

8 SIDOR/TT