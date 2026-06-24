Schröder till Real Madrid

Den svenska spelaren

Felicia Schröder

ska börja spela fotboll

i laget Real Madrid i Spanien.

Det blev känt i tisdags.

Tidigare spelade hon

i laget Häcken i Göteborg.

Häcken vill inte säga

hur mycket pengar som

Real Madrid betalar för Schröder.

Men Häcken säger att hon

blir den dyraste kvinnliga

spelaren någonsin.

Den tidigare dyraste

kvinnliga spelaren

kostade 18 miljoner kronor.

Det var den franska

spelaren Grace Geyoro.

Den dyraste spelaren bland män

är Neymar från Brasilien.

Paris Saint-Germain

betalade 2,1 miljarder

kronor för honom.

Det är 2 100 miljoner kronor.

8 SIDOR/TT