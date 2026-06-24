Sport

Hon är glad efter en match.

Felicia Schröder. Foto: Adam Ihse/TT

Schröder till Real Madrid

Den svenska spelaren
Felicia Schröder
ska börja spela fotboll
i laget Real Madrid i Spanien.
Det blev känt i tisdags.

Tidigare spelade hon
i laget Häcken i Göteborg.

Häcken vill inte säga
hur mycket pengar som
Real Madrid betalar för Schröder.
Men Häcken säger att hon
blir den dyraste kvinnliga
spelaren någonsin.

Den tidigare dyraste
kvinnliga spelaren
kostade 18 miljoner kronor.
Det var den franska
spelaren Grace Geyoro.

Den dyraste spelaren bland män
är Neymar från Brasilien.
Paris Saint-Germain
betalade 2,1 miljarder
kronor för honom.
Det är 2 100 miljoner kronor.

8 SIDOR/TT

24 juni 2026

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