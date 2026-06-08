Damerna inte klara för VM

I fredags spelade

Sveriges damer i fotboll

match mot Danmark.

Sverige förlorade med 1–2.

Matchen var en del

av kvalet till VM.

Förlusten betyder att Sverige

inte är klart för VM ännu.

Men de får

en ny chans i höst.

Då får Sverige

spela fler matcher.

Om det går bra då

får Sveriges damer

vara med i VM i Brasilien

nästa år.

Tisdag den 9 juni

spelar Sverige

match mot Italien.

Matchen är i Göteborg.

Men även om Sverige

vinner matchen

blir de inte klara för VM.

Matchen på tisdag

börjar klockan 19.

Den går att se

i SVT och i SVT Play.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR