Sport
Damernas landslag i fotboll. Foto: Adam Ihse/TT
Damerna inte klara för VM
I fredags spelade
Sveriges damer i fotboll
match mot Danmark.
Sverige förlorade med 1–2.
Matchen var en del
av kvalet till VM.
Förlusten betyder att Sverige
inte är klart för VM ännu.
Men de får
en ny chans i höst.
Då får Sverige
spela fler matcher.
Om det går bra då
får Sveriges damer
vara med i VM i Brasilien
nästa år.
Tisdag den 9 juni
spelar Sverige
match mot Italien.
Matchen är i Göteborg.
Men även om Sverige
vinner matchen
blir de inte klara för VM.
Matchen på tisdag
börjar klockan 19.
Den går att se
i SVT och i SVT Play.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
8 juni 2026
faaaan också😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤
hoppas de klarar det på hösten även om jag inte kollar på fotboll😀😃