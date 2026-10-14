Sverige gjorde tio mål

Sveriges damer vann

med många mål

över Litauen i fotboll.

Matchen slutade 10–0.

Den var på arenan Strawberry

i Solna nära Stockholm.

Nu är det klart att Sverige

ska spela två matcher

mot Skottland i december.

– Det kommer bli tuffare matcher,

säger spelaren Filippa Angeldahl.

Om Sverige vinner

över Skottland

är laget klart för VM

i Brasilien år 2027.

Sverige spelar mot Skottland

den 1 och 5 december.

Den första matchen

är i Skottland.

Den andra är på

3 Arena i Stockholm.

8 SIDOR/TT