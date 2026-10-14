Sport
Sverige firar ett av målen. Foto: Pontus Lundahl/TT
Sverige gjorde tio mål
Sveriges damer vann
med många mål
över Litauen i fotboll.
Matchen slutade 10–0.
Den var på arenan Strawberry
i Solna nära Stockholm.
Nu är det klart att Sverige
ska spela två matcher
mot Skottland i december.
– Det kommer bli tuffare matcher,
säger spelaren Filippa Angeldahl.
Om Sverige vinner
över Skottland
är laget klart för VM
i Brasilien år 2027.
Sverige spelar mot Skottland
den 1 och 5 december.
Den första matchen
är i Skottland.
Den andra är på
3 Arena i Stockholm.
8 SIDOR/TT
- Nathalie Björn, 1 mål
- Stina Blackstenius, 3 mål
- Smilla Holmberg, 1 mål
- Hanna Lundkvist, 1 mål
- Felicia Schröder, 2 mål
- Amanada Ilestedt, 2 mål
Ett av Stina Blackstenius mål
kan räknas som självmål.
14 oktober 2026
Heja bara SVARIGE😀😀😀😀😀😀💔💞💞💞
FAN VA BRA!! KÄMPA VIDARE!!🥳🥳🥳🥳
heja italien
Hoppas de vinner mot skottland😮🤠😊🥰🙂💞💕💜💜💜