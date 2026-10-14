Sport

En av spelarna har hoppat upp i famnen på sin lagkamrat. Runt dem jublar de andra spelarna.

Sverige firar ett av målen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sverige gjorde tio mål

Sveriges damer vann
med många mål
över Litauen i fotboll.
Matchen slutade 10–0.
Den var på arenan Strawberry
i Solna nära Stockholm.

Nu är det klart att Sverige
ska spela två matcher
mot Skottland i december.

– Det kommer bli tuffare matcher,
säger spelaren Filippa Angeldahl.

Om Sverige vinner
över Skottland
är laget klart för VM
i Brasilien år 2027.

Sverige spelar mot Skottland
den 1 och 5 december.
Den första matchen
är i Skottland.
Den andra är på
3 Arena i Stockholm.

8 SIDOR/TT

De gjorde Sveriges mål
  • Nathalie Björn, 1 mål
  • Stina Blackstenius, 3 mål
  • Smilla Holmberg, 1 mål
  • Hanna Lundkvist, 1 mål
  • Felicia Schröder, 2 mål
  • Amanada Ilestedt, 2 mål

Ett av Stina Blackstenius mål
kan räknas som självmål.

Hon har en tröja med nummer elva. Hon ser fokuserad ut.
Stina Blackstenius gjorde flera av Sveriges mål.
Foto: Pontus Lundahl/tt

14 oktober 2026

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4 kommentarer
  1. Ali skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 10:24

    Heja bara SVARIGE😀😀😀😀😀😀💔💞💞💞

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  2. Noel skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 12:21

    FAN VA BRA!! KÄMPA VIDARE!!🥳🥳🥳🥳

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  3. m skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 13:11

    heja italien

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  4. mary skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 16:32

    Hoppas de vinner mot skottland😮🤠😊🥰🙂💞💕💜💜💜

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