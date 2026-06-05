Sport

De står i en grupp runt tränaren. Han visar något på en liten tavla med prickar på.

Sveriges ledare Tony Gustavsson pratar med laget på träningen. Foto: Adam Ihse/TT

Viktiga matcher för Sverige

Nästa år är det VM
i fotboll för damer.
Tävlingen är i Brasilien.
Sveriges lag spelar kval
för att få vara med i VM.

Nu är det dags för
de två sista matcherna i kvalet.

• Fredagen den 5 juni
spelar Sverige mot Danmark.
Matchen börjar klockan 19.15.

• Tisdagen den 9 juni
spelar Sverige mot Italien.
Matchen börjar klockan 19.00.

Sverige är tvåa i sin grupp.
Laget ska helst vinna
båda matcherna
för att bli etta.

Bara ettan i gruppen
blir klar för VM.
Men de andra lagen
får en ny chans i höst.

Du kan se Sveriges matcher
i SVT och SVT Play.

8 SIDOR

5 juni 2026

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7 kommentarer
  1. Wictor freundt skriver:
    5 juni, 2026 kl. 13:05

    Jag ser tv vilken tid❤️
    Vilken tid ?🤔

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 juni, 2026 kl. 14:04

      Hej Wictor!

      Det står i texten.
      Klockan 19.15 i kväll.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Hozak FAris Saadi skriver:
    5 juni, 2026 kl. 14:54

    Heja Sverige! 🇸🇪⚽ Lycka till i de viktiga kvalmatcherna. Vi hoppas på två vinster och en plats i VM!”

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  3. kurs D skriver:
    5 juni, 2026 kl. 14:54

    lycka till Sverige.

    Svara
  4. Lidiia skriver:
    5 juni, 2026 kl. 14:55

    Lycka till Sverige!

    Svara
  5. Ali skriver:
    5 juni, 2026 kl. 15:06

    Heja sverige. 😍💕

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  6. David skriver:
    5 juni, 2026 kl. 16:21

    Heja Sverige!👍👍✌️✌️💪💪

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