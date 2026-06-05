Sport
Sveriges ledare Tony Gustavsson pratar med laget på träningen. Foto: Adam Ihse/TT
Viktiga matcher för Sverige
Nästa år är det VM
i fotboll för damer.
Tävlingen är i Brasilien.
Sveriges lag spelar kval
för att få vara med i VM.
Nu är det dags för
de två sista matcherna i kvalet.
• Fredagen den 5 juni
spelar Sverige mot Danmark.
Matchen börjar klockan 19.15.
• Tisdagen den 9 juni
spelar Sverige mot Italien.
Matchen börjar klockan 19.00.
Sverige är tvåa i sin grupp.
Laget ska helst vinna
båda matcherna
för att bli etta.
Bara ettan i gruppen
blir klar för VM.
Men de andra lagen
får en ny chans i höst.
Du kan se Sveriges matcher
i SVT och SVT Play.
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5 juni 2026
Jag ser tv vilken tid❤️
Vilken tid ?🤔
Hej Wictor!
Det står i texten.
Klockan 19.15 i kväll.
Hälsningar,
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Heja Sverige! 🇸🇪⚽ Lycka till i de viktiga kvalmatcherna. Vi hoppas på två vinster och en plats i VM!”
lycka till Sverige.
Lycka till Sverige!
Heja sverige. 😍💕
Heja Sverige!👍👍✌️✌️💪💪