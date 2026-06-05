Viktiga matcher för Sverige

Nästa år är det VM

i fotboll för damer.

Tävlingen är i Brasilien.

Sveriges lag spelar kval

för att få vara med i VM.

Nu är det dags för

de två sista matcherna i kvalet.

• Fredagen den 5 juni

spelar Sverige mot Danmark.

Matchen börjar klockan 19.15.

• Tisdagen den 9 juni

spelar Sverige mot Italien.

Matchen börjar klockan 19.00.

Sverige är tvåa i sin grupp.

Laget ska helst vinna

båda matcherna

för att bli etta.

Bara ettan i gruppen

blir klar för VM.

Men de andra lagen

får en ny chans i höst.

Du kan se Sveriges matcher

i SVT och SVT Play.

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