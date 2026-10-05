De får Nobelpriset i medicin

Tre forskare får

årets Nobelpris i medicin.

Det är Karl Deisseroth

som är 54 år

och kommer från USA.

Peter Hegemann är 71 år.

Han kommer från Tyskland.

Georg Nagel är 73 år.

Han kommer också från Tyskland.

De undersöker nervceller

på ett särskilt sätt med hjälp av ljus.

Nervceller är celler i kroppen

som skickar information

mellan hjärnan, kroppen

och olika delar av nervsystemet.

Deras forskning gör det lättare

att förstå hur hjärnan minns saker

om våra känslor

och hur vi beter oss.

Forskare kommer kanske

kunna förstå mer om

epilepsi, Parkinsons sjukdom,

ångest, autism och depression

tack vare deras forskning.

Det säger experter.

– Deras forskning

har gett oss möjligheter

att förstå hjärnan på ett sätt

som vi tidigare bara

kunde drömma om.

Det säger Per Svenningsson.

Han leder gruppen

som bestämmer om Nobelpriset

i fysik eller medicin.

8 SIDOR/TT