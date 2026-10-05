Sverige

De tre forskarna syns på en stor skärm med blå bakgrund.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel får 2026 års Nobelpris i medicin. Foto: Pontus Lundahl/TT

De får Nobelpriset i medicin

Tre forskare får
årets Nobelpris i medicin.

Det är Karl Deisseroth
som är 54 år
och kommer från USA.

Peter Hegemann är 71 år.
Han kommer från Tyskland.

Georg Nagel är 73 år.
Han kommer också från Tyskland.

De undersöker nervceller
på ett särskilt sätt med hjälp av ljus.
Nervceller är celler i kroppen
som skickar information
mellan hjärnan, kroppen
och olika delar av nervsystemet.

Deras forskning gör det lättare
att förstå hur hjärnan minns saker
om våra känslor
och hur vi beter oss.

Forskare kommer kanske
kunna förstå mer om
epilepsi, Parkinsons sjukdom,
ångest, autism och depression
tack vare deras forskning.
Det säger experter.

– Deras forskning
har gett oss möjligheter
att förstå hjärnan på ett sätt
som vi tidigare bara
kunde drömma om.

Det säger Per Svenningsson.
Han leder gruppen
som bestämmer om Nobelpriset
i fysik eller medicin.

8 SIDOR/TT

5 oktober 2026

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4 kommentarer
  1. Jane skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 13:21

    👏👏👏

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  2. Milenka skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 13:41

    STOR GRATTIS!!!🥰💛💙

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  3. måste man skriva sitt namn skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 13:44

    Nice

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  4. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 skriver:
    5 oktober, 2026 kl. 16:49

    Så duktiga .grattis grattis.

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