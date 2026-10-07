Sverige
Henri Kagan och Kenso Soai får Nobelpriset i kemi. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Lösning av gåta får pris
Forskarna Henri B Kagan
från Frankrike
och Kenso Soai från Japan
får årets Nobelpris i kemi.
De har löst en hundra år
gammal gåta om kemi.
De har hittat ett sätt
att styra över vissa molekyler
som kallas för kirala molekyler.
Tidigare kunde inte
forskare göra det.
Det handlar om molekyler
som finns som två sorter,
men där den ena inte är
exakt lik den andra.
Molekylerna är spegelvända.
Det går inte att lägga dem
ovanpå varandra.
Den ena är vänd åt höger
och den andra åt vänster,
ungefär som dina två händer.
Forskarna har länge
kunnat ta fram sådana molekyler.
Men de har inte
kunnat styra över dem.
De har alltid fått
lika många av varje sort.
Det har varit en gåta
som forskarna inte kunnat lösa tidigare.
Det har också varit ett problem.
Det är viktigt att kunna
välja rätt sort av molekylerna
för att göra mediciner, till exempel.
Ibland är det bara
den ena av molekylerna
som hjälper som medicin.
Den andra molekylen
gör ibland ingenting,
men ibland kan den vara farlig.
Ett exempel på det
är en skandal med mediciner
som hände på 1960-talet.
Då fick många gravida kvinnor
medicinen neurosedyn.
Den ena molekylen i medicinen
hjälpte kvinnorna,
men den andra molekylen var farlig
för bebisen i magen.
Många bebisar föddes med skador.
Forskarna som får Nobelpriset
är mycket glada över priset.
– Jag är väldigt glad
över att få dela priset
med professor Kagan,
säger Kenso Soai.
Nobelpriset delas ut
den 10 december i Stockholm.
De två forskarna får varsin medalj
och 12 miljoner kronor att dela på.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
7 oktober 2026
Vad häftigt!😊
Detta är ju jättebra för att nu kan vi göra bra medicin
Jag tycker att vi borde vara mycket mer tacksamma mot all vårdpersonal och stötta dem mer. De gör ett jätteviktigt jobb, men ändå tjänar fotbollsspelare väldigt mycket pengar.
Ali jag är bättre än dig på forre
ja😊😎🥰😊💜