Lösning av gåta får pris

Forskarna Henri B Kagan

från Frankrike

och Kenso Soai från Japan

får årets Nobelpris i kemi.

De har löst en hundra år

gammal gåta om kemi.

De har hittat ett sätt

att styra över vissa molekyler

som kallas för kirala molekyler.

Tidigare kunde inte

forskare göra det.

Det handlar om molekyler

som finns som två sorter,

men där den ena inte är

exakt lik den andra.

Molekylerna är spegelvända.

Det går inte att lägga dem

ovanpå varandra.

Den ena är vänd åt höger

och den andra åt vänster,

ungefär som dina två händer.

Forskarna har länge

kunnat ta fram sådana molekyler.

Men de har inte

kunnat styra över dem.

De har alltid fått

lika många av varje sort.

Det har varit en gåta

som forskarna inte kunnat lösa tidigare.

Det har också varit ett problem.

Det är viktigt att kunna

välja rätt sort av molekylerna

för att göra mediciner, till exempel.

Ibland är det bara

den ena av molekylerna

som hjälper som medicin.

Den andra molekylen

gör ibland ingenting,

men ibland kan den vara farlig.

Ett exempel på det

är en skandal med mediciner

som hände på 1960-talet.

Då fick många gravida kvinnor

medicinen neurosedyn.

Den ena molekylen i medicinen

hjälpte kvinnorna,

men den andra molekylen var farlig

för bebisen i magen.

Många bebisar föddes med skador.

Forskarna som får Nobelpriset

är mycket glada över priset.

– Jag är väldigt glad

över att få dela priset

med professor Kagan,

säger Kenso Soai.

Nobelpriset delas ut

den 10 december i Stockholm.

De två forskarna får varsin medalj

och 12 miljoner kronor att dela på.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR