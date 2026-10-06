Sverige

Tre personer sitter vid ett långt bord. De presenterar forskaren som syns på en stor digital bild ovanför deras huvuden.

Nobelpriset i fysik går till Francis Halzen. Foto: Christine Olsson/TT

Pris till ämnen som liknar spöken

Årets Nobelpris i fysik
går till forskaren Francis Halzen.

Han forskar på små ämnen
som kommer mycket långt bort
från rymden.
Ämnena kallas neutriner.

De har tidigare varit svåra att se.
De är osynliga
och går rakt igenom nästan allt,
ungefär som spöken.

Francis Halzen har lyckats
ordna en plats på Sydpolen
där det går att se neutrinerna.

Där har han skickat maskiner
långt ner i ett mycket gammalt
stort block med is.

Där kan maskinerna se
när en del av de osynliga
neutrinerna åker förbi.
Det blir en sorts blått ljus.

Neutrinerna kan komma
från andra delar av rymden.
Men forskare i dag
känner inte till så mycket om dem.

Med hjälp av neutrinerna
kan det bli lättare för forskare
att förstå mer om rymden
som finns långt ifrån jorden.

Francis Halzen är 82 år gammal.
Han är född i Belgien
men forskar i USA.

Han säger att han är förvånad
över att han fått Nobelpriset.
Men han hyllar hjälpen
han fått från forskare i Sverige.

– Den här undersökningen
började som ett samarbete
med flera universitet.
Universiteten i Uppsala
och Stockholm var bland de första
som var med, säger han.

Nobelpriset delas ut
den 10 december i Stockholm.
De som får priset får en medalj
och 12 miljoner kronor.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

6 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. en person som bor i jönköping skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 14:20

    grattis!!! grattis!!! det försänarde han😃

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  2. Milenka skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 14:38

    Det är väldigt interesant men du glömde nämna att utan mullvaden de hittar inte heller var rymden är!🥰

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