Pris till ämnen som liknar spöken

Årets Nobelpris i fysik

går till forskaren Francis Halzen.

Han forskar på små ämnen

som kommer mycket långt bort

från rymden.

Ämnena kallas neutriner.

De har tidigare varit svåra att se.

De är osynliga

och går rakt igenom nästan allt,

ungefär som spöken.

Francis Halzen har lyckats

ordna en plats på Sydpolen

där det går att se neutrinerna.

Där har han skickat maskiner

långt ner i ett mycket gammalt

stort block med is.

Där kan maskinerna se

när en del av de osynliga

neutrinerna åker förbi.

Det blir en sorts blått ljus.

Neutrinerna kan komma

från andra delar av rymden.

Men forskare i dag

känner inte till så mycket om dem.

Med hjälp av neutrinerna

kan det bli lättare för forskare

att förstå mer om rymden

som finns långt ifrån jorden.

Francis Halzen är 82 år gammal.

Han är född i Belgien

men forskar i USA.

Han säger att han är förvånad

över att han fått Nobelpriset.

Men han hyllar hjälpen

han fått från forskare i Sverige.

– Den här undersökningen

började som ett samarbete

med flera universitet.

Universiteten i Uppsala

och Stockholm var bland de första

som var med, säger han.

Nobelpriset delas ut

den 10 december i Stockholm.

De som får priset får en medalj

och 12 miljoner kronor.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR