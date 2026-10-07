Sverige
Poliser vid platsen där kvinnan blev attackerad. Foto: Johan Nilsson/TT
Man med kniv dödade kvinna
En kvinna har dött
efter att en man
attackerat henne med kniv.
Det hände i Malmö
på onsdag förmiddag.
Kvinnan var ungefär 50 år.
Kvinnan blev attackerad
nära en affär för mat
i området Hyllie.
Det skriver tidningen
Aftonbladet.
Poliserna har tagit fast en man.
Han är ungefär 50 år.
Det är inte klart
om kvinnan och mannen
kände varandra.
Nu ska poliserna undersöka
det som hänt.
8 SIDOR/TT
7 oktober 2026
OMG! Det är bare onsdag!😮😠
🤢🤢🤢🥶finns många psykopater överallt, jag nästan tror vad det handlar om