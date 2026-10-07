Man med kniv dödade kvinna

En kvinna har dött

efter att en man

attackerat henne med kniv.

Det hände i Malmö

på onsdag förmiddag.

Kvinnan var ungefär 50 år.

Kvinnan blev attackerad

nära en affär för mat

i området Hyllie.

Det skriver tidningen

Aftonbladet.

Poliserna har tagit fast en man.

Han är ungefär 50 år.

Det är inte klart

om kvinnan och mannen

kände varandra.

Nu ska poliserna undersöka

det som hänt.

8 SIDOR/TT