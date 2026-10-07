Sverige

Poliser utanför en matbutik.

Poliser vid platsen där kvinnan blev attackerad. Foto: Johan Nilsson/TT

Man med kniv dödade kvinna

En kvinna har dött
efter att en man
attackerat henne med kniv.

Det hände i Malmö
på onsdag förmiddag.
Kvinnan var ungefär 50 år.

Kvinnan blev attackerad
nära en affär för mat
i området Hyllie.
Det skriver tidningen
Aftonbladet.

Poliserna har tagit fast en man.
Han är ungefär 50 år.
Det är inte klart
om kvinnan och mannen
kände varandra.

Nu ska poliserna undersöka
det som hänt.

8 SIDOR/TT

7 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. Milenka skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 16:14

    OMG! Det är bare onsdag!😮😠

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  2. Andreas skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 19:03

    🤢🤢🤢🥶finns många psykopater överallt, jag nästan tror vad det handlar om

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