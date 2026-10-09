Sverige
Människor lägger blommor och tänder ljus för den dödade kvinnan. Foto: Johan Nilsson/TT
Personal från myndigheterna är i området. De kan hjälpa människor som är oroliga. Foto: Johan Nilsson/TT
Poliserna jobbar i Bellevuegården efter attacken. Foto: Johan Nilsson/TT
Många tänder ljus efter mordet
En kvinna som var
ungefär 50 år
blev dödad i Malmö
i onsdags förmiddag.
Det hände vid ett torg
i Bellevuegården
i området Hyllie.
Poliserna fick larm
om att en man
attackerade kvinnan med kniv.
En kvinna som jobbar
i hemtjänsten såg attacken.
Hon sprang fram
och slog bort kniven
ur mannens hand.
Hon brottade ner honom
och höll fast honom
tills poliserna kom.
De tog fast mannen.
– Jag tänkte bara
att jag måste hjälpa henne,
säger kvinnan
till tidningen Dagens Nyheter.
Kvinnan som blev attackerad
blev körd till sjukhuset
med ambulans.
Men hon dog.
Kvinnan hade en affär i området.
Många kände henne
och är nu väldigt ledsna.
De tyckte mycket om henne.
Människor har tänt ljus
och lagt blommor på torget.
Några har skrivit hälsningar
till kvinnan.
Människor i området är oroliga.
Personal från kommunen
fortsätter vara där
för att folk ska känna sig trygga.
Mannen som är misstänkt
för mordet är ungefär 50 år.
Poliserna säger att kvinnan
och mannen kände varandra.
De undersöker nu
varför kvinnan blev attackerad.
8 SIDOR/TT
9 oktober 2026
Vad hemskt😢
OMG! Jag har inte stora känslor för Sverige men verkligen jag uppskattar om nånting positiv händer! Jag väntar på det! Jag ber för Sverige! Hoppas att jag undviker läsa om mord och sådant! Uf!
Vad hemsk
Så sund
så tråkigt
jag läste inte fast kommentarerna säger vad hemskt eller bu hu😢😭😢😭😢😭
Blev kvinnan som brottade ner mannen skadad?🥺😢🪚
nej så synd 😢😔
Vad hemskt
nej vad synd vad hemskt
😭
Det är jätte hemskt men det ända jag säger är REST IN PEACE och GIRL POWERRRRR
man känner sig säker nu då man ska ju till Malmö imorgon !!!!!!!!!!!!
Jag bor i malmö😭😭😭
Vadå ”misstänkt”? Mannen högg ihjäl någon inför andra människor – kalla honom vid hans rätta namn: mördare.
Leva bra livet alla som var mordad😢💔
so hmskt tink pappa och mamma hur dam jenär 💔💔💔💔💔💔💔💔
Det var hemskt
varför gör man så mot oskyldiga människor
PS:Vad var det för butik kvinnan hade