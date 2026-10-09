Många tänder ljus efter mordet

En kvinna som var

ungefär 50 år

blev dödad i Malmö

i onsdags förmiddag.

Det hände vid ett torg

i Bellevuegården

i området Hyllie.

Poliserna fick larm

om att en man

attackerade kvinnan med kniv.

En kvinna som jobbar

i hemtjänsten såg attacken.

Hon sprang fram

och slog bort kniven

ur mannens hand.

Hon brottade ner honom

och höll fast honom

tills poliserna kom.

De tog fast mannen.

– Jag tänkte bara

att jag måste hjälpa henne,

säger kvinnan

till tidningen Dagens Nyheter.

Kvinnan som blev attackerad

blev körd till sjukhuset

med ambulans.

Men hon dog.

Kvinnan hade en affär i området.

Många kände henne

och är nu väldigt ledsna.

De tyckte mycket om henne.

Människor har tänt ljus

och lagt blommor på torget.

Några har skrivit hälsningar

till kvinnan.

Människor i området är oroliga.

Personal från kommunen

fortsätter vara där

för att folk ska känna sig trygga.

Mannen som är misstänkt

för mordet är ungefär 50 år.

Poliserna säger att kvinnan

och mannen kände varandra.

De undersöker nu

varför kvinnan blev attackerad.

8 SIDOR/TT