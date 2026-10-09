Sverige

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    Människor lägger blommor och tänder ljus för den dödade kvinnan. Foto: Johan Nilsson/TT

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    Personal från myndigheterna är i området. De kan hjälpa människor som är oroliga. Foto: Johan Nilsson/TT

  • WEB_INRIKES

    Poliserna jobbar i Bellevuegården efter attacken. Foto: Johan Nilsson/TT

Många tänder ljus efter mordet

En kvinna som var
ungefär 50 år
blev dödad i Malmö
i onsdags förmiddag.

Det hände vid ett torg
i Bellevuegården
i området Hyllie.

Poliserna fick larm
om att en man
attackerade kvinnan med kniv.

En kvinna som jobbar
i hemtjänsten såg attacken.
Hon sprang fram
och slog bort kniven
ur mannens hand.

Hon brottade ner honom
och höll fast honom
tills poliserna kom.
De tog fast mannen.

– Jag tänkte bara
att jag måste hjälpa henne,
säger kvinnan
till tidningen Dagens Nyheter.

Kvinnan som blev attackerad
blev körd till sjukhuset
med ambulans.
Men hon dog.

Kvinnan hade en affär i området.
Många kände henne
och är nu väldigt ledsna.
De tyckte mycket om henne.

Människor har tänt ljus
och lagt blommor på torget.
Några har skrivit hälsningar
till kvinnan.

Människor i området är oroliga.
Personal från kommunen
fortsätter vara där
för att folk ska känna sig trygga.

Mannen som är misstänkt
för mordet är ungefär 50 år.

Poliserna säger att kvinnan
och mannen kände varandra.
De undersöker nu
varför kvinnan blev attackerad.

8 SIDOR/TT

9 oktober 2026

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18 kommentarer
  1. Herman skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 10:01

    Vad hemskt😢

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  2. Milenka skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 10:22

    OMG! Jag har inte stora känslor för Sverige men verkligen jag uppskattar om nånting positiv händer! Jag väntar på det! Jag ber för Sverige! Hoppas att jag undviker läsa om mord och sådant! Uf!

    Svara
  3. Aliakbar skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:25

    Vad hemsk

    Svara
  4. Aliakba skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:31

    Så sund

    Svara
  5. Zion skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:00

    så tråkigt

    Svara
  6. Vidar skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:03

    jag läste inte fast kommentarerna säger vad hemskt eller bu hu😢😭😢😭😢😭

    Svara
  7. Stella skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:05

    Blev kvinnan som brottade ner mannen skadad?🥺😢🪚

    Svara
  8. maja skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:38

    nej så synd 😢😔

    Svara
  9. سنا skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:58

    Vad hemskt

    Svara
  10. jj skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 12:59

    nej vad synd vad hemskt
    😭

    Svara
  11. ziziii skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:17

    Det är jätte hemskt men det ända jag säger är REST IN PEACE och GIRL POWERRRRR

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  12. arg dinosaurie skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:27

    man känner sig säker nu då man ska ju till Malmö imorgon !!!!!!!!!!!!

    Svara
  13. Mirza skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:57

    Jag bor i malmö😭😭😭

    Svara
  14. Tänkare skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 17:25

    Vadå ”misstänkt”? Mannen högg ihjäl någon inför andra människor – kalla honom vid hans rätta namn: mördare.

    Svara
  15. Anonim skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 17:54

    Leva bra livet alla som var mordad😢💔

    Svara
  16. isasbäl skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 18:51

    so hmskt tink pappa och mamma hur dam jenär 💔💔💔💔💔💔💔💔

    Svara
  17. Nellie skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 19:31

    Det var hemskt

    Svara
  18. ledsen skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 20:07

    varför gör man så mot oskyldiga människor

    PS:Vad var det för butik kvinnan hade

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