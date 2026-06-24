Tonåringar bråkade på buss

Två tonåriga pojkar

är skadade efter ett bråk

på en buss i Malmö.

De blev mycket skadade.

Först var deras liv i fara.

Nu ska det vara bättre

för båda.

Flera personer

var med i bråket.

Minst en av tonåringarna

blev skadad av något vasst.

Det säger poliserna.

En av de skadade

är också misstänkt för brott.

Han och en till person

är misstänkta för

att ha försökt mörda.

Det säger poliserna.

8 SIDOR/TT