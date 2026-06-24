Sverige

En polisbil har parkerat nära bussen. Flera poliser jobbar vid platsen.

Poliser jobbar vid bussen. Foto: Johan Nilsson/TT

Tonåringar bråkade på buss

Två tonåriga pojkar
är skadade efter ett bråk
på en buss i Malmö.
De blev mycket skadade.
Först var deras liv i fara.
Nu ska det vara bättre
för båda.

Flera personer
var med i bråket.
Minst en av tonåringarna
blev skadad av något vasst.
Det säger poliserna.

En av de skadade
är också misstänkt för brott.
Han och en till person
är misstänkta för
att ha försökt mörda.
Det säger poliserna.

8 SIDOR/TT

24 juni 2026

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7 kommentarer
  1. B skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:02

    Hej åtta sidor,
    Jag tycker att det är dåligt när ni tar kommentarer från läsarna.
    Finns det inte Yttrandefrihet hos er?

    Svara
  2. ... skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:28

    👏🏿🧔🏿‍♂️👏🏾🧔🏾‍♂️

    Svara
  3. Träd skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:33

    B – Jag såg inte de kommentarerna. Det är skillnad mellan att framföra åsikter och bryta mot reglerna.

    Svara
  4. Vinne skriver:
    24 juni, 2026 kl. 12:43

    Var det busschauffören som ringde 112? Eller försökte stoppa bråket?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      24 juni, 2026 kl. 12:52

      Hej Vinne!
      Det är inte klart vem som larmade poliserna.
      Men bussen hade kameror som filmade bråket.
      Chauffören fick stöd av företaget
      där han jobbade efter det som hänt.
      /Hälsningar 8 Sidor

  5. V skriver:
    24 juni, 2026 kl. 13:13

    Man kan inte äns känna sig trygg på bussen

    Svara
  6. Rateba skriver:
    24 juni, 2026 kl. 18:36

    Vart ska till med ni tonåringar ser vi att ni både som bråkar sig varandra att ni är mobbade pojkar och måste fatta att det här problemet kan bli utveckla till ett större brott på framserad .

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