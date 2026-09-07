Protester för kultur

Den 13 september

är det val i Sverige.

Innan valet har många

politiker berättat vad

de vill göra i Sverige.

Men få politiker har pratat

om vad de vill göra

med kulturen.

De senaste åren har också

kulturen i Sverige fått

mindre pengar av staten.

I helgen var det protester mot det.

Folk protesterade i bland annat

Göteborg, Malmö och Stockholm.

De vill att kulturen ska vara

en viktig fråga för politikerna.

De vill att politikerna

ska använda mer av

Sveriges pengar till kultur.

Det finns flera frågor om kultur

som den nya regeringen

behöver bestämma om efter valet.

En av frågorna handlar

om pengar till museer.

Ett exempel är

Östasiatiska museet

i Stockholm.

Museet behöver mer pengar.

Annars måste det kanske stänga.

Regeringen är partierna

Moderaterna

Kristdemokraterna

Liberalerna.

De samarbetar med

Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT