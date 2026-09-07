Kultur
Folk protesterar i Malmö. De vill att politikerna ska prata mer om kultur. Foto: Johan Nilsson/TT
Protester för kultur
Den 13 september
är det val i Sverige.
Innan valet har många
politiker berättat vad
de vill göra i Sverige.
Men få politiker har pratat
om vad de vill göra
med kulturen.
De senaste åren har också
kulturen i Sverige fått
mindre pengar av staten.
I helgen var det protester mot det.
Folk protesterade i bland annat
Göteborg, Malmö och Stockholm.
De vill att kulturen ska vara
en viktig fråga för politikerna.
De vill att politikerna
ska använda mer av
Sveriges pengar till kultur.
Det finns flera frågor om kultur
som den nya regeringen
behöver bestämma om efter valet.
En av frågorna handlar
om pengar till museer.
Ett exempel är
Östasiatiska museet
i Stockholm.
Museet behöver mer pengar.
Annars måste det kanske stänga.
Regeringen är partierna
- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna.
De samarbetar med
Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
7 september 2026
jag holler med protesterna😎😎😎😎😎😎😎