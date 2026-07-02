Sverige
Poliserna på plats efter skjutningen. Foto: Mikael Nilsson/TT
Man död efter skjutning
Sent i onsdags kväll
hände en skjutning i Malmö.
En man blev skjuten
i området Västra hamnen.
En ambulans körde
mannen till sjukhuset.
Men hans liv gick inte att rädda.
Poliserna har inte sagt om mannen
är känd av dem sedan tidigare.
Poliserna har tagit fast
en annan man
som är ungefär 30 år.
Han är misstänkt för skjutningen.
De senaste två månaderna
har varit lugnare i Sverige
när det gäller skjutningar.
Det här är den första
dödsskjutningen i Sverige
sedan slutet av april.
8 SIDOR/TT
2 juli 2026
Man blir ganska trött på dessa skjutningar.önskar att sverige var som det var förut.