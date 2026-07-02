Sverige

En polis vid avspärrningar.

Poliserna på plats efter skjutningen. Foto: Mikael Nilsson/TT

Man död efter skjutning

Sent i onsdags kväll
hände en skjutning i Malmö.
En man blev skjuten
i området Västra hamnen.

En ambulans körde
mannen till sjukhuset.
Men hans liv gick inte att rädda.
Poliserna har inte sagt om mannen
är känd av dem sedan tidigare.

Poliserna har tagit fast
en annan man
som är ungefär 30 år.
Han är misstänkt för skjutningen.

De senaste två månaderna
har varit lugnare i Sverige
när det gäller skjutningar.

Det här är den första
dödsskjutningen i Sverige
sedan slutet av april.

8 SIDOR/TT

2 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Bertil skriver:
    2 juli, 2026 kl. 12:52

    Man blir ganska trött på dessa skjutningar.önskar att sverige var som det var förut.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar