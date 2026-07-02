Man död efter skjutning

Sent i onsdags kväll

hände en skjutning i Malmö.

En man blev skjuten

i området Västra hamnen.

En ambulans körde

mannen till sjukhuset.

Men hans liv gick inte att rädda.

Poliserna har inte sagt om mannen

är känd av dem sedan tidigare.

Poliserna har tagit fast

en annan man

som är ungefär 30 år.

Han är misstänkt för skjutningen.

De senaste två månaderna

har varit lugnare i Sverige

när det gäller skjutningar.

Det här är den första

dödsskjutningen i Sverige

sedan slutet av april.

8 SIDOR/TT