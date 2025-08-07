Ung kvinna död i olycka

En ung kvinna har dött

i en olycka med bil.

Det hände i onsdags kväll

vid Sätra Brunn i Sala kommun.

Kvinnan åkte i en bil

med fyra andra personer.

Alla blev skadade

när bilen körde

av vägen och välte.

De fick åka ambulans

till sjukhus.

Kvinnan som dog var 24 år.

Det är inte klart hur

skadade de andra i bilen är.

Poliserna undersöker

om någon gjort ett brott

när olyckan hände.

8 SIDOR/TT