Sverige

En kon med lampa och texten Olycka.

En kvinna dog i en olycka med bil. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT

Ung kvinna död i olycka

En ung kvinna har dött
i en olycka med bil.
Det hände i onsdags kväll
vid Sätra Brunn i Sala kommun.

Kvinnan åkte i en bil
med fyra andra personer.
Alla blev skadade
när bilen körde
av vägen och välte.
De fick åka ambulans
till sjukhus.

Kvinnan som dog var 24 år.
Det är inte klart hur
skadade de andra i bilen är.

Poliserna undersöker
om någon gjort ett brott
när olyckan hände.

8 SIDOR/TT

7 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Lise skriver:
    7 augusti, 2025 kl. 10:35

    usch så hemskt starckars föräldrar att få ett sånt besked 😭😭😭😢😢😢

    Svara
  2. Sofia skriver:
    7 augusti, 2025 kl. 10:39

    RIP

    Svara
  3. Asmaa skriver:
    7 augusti, 2025 kl. 17:08

    Jag beklagar sorgen

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar