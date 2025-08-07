Sverige
En kvinna dog i en olycka med bil. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT
Ung kvinna död i olycka
En ung kvinna har dött
i en olycka med bil.
Det hände i onsdags kväll
vid Sätra Brunn i Sala kommun.
Kvinnan åkte i en bil
med fyra andra personer.
Alla blev skadade
när bilen körde
av vägen och välte.
De fick åka ambulans
till sjukhus.
Kvinnan som dog var 24 år.
Det är inte klart hur
skadade de andra i bilen är.
Poliserna undersöker
om någon gjort ett brott
när olyckan hände.
8 SIDOR/TT
7 augusti 2025
usch så hemskt starckars föräldrar att få ett sånt besked 😭😭😭😢😢😢
RIP
Jag beklagar sorgen