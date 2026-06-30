Sverige

Blommor och ljus vid platsen för olyckan.

En tonårig flicka dog när en man i bil körde på henne. Foto: Johan Nilsson/TT

Flicka blev påkörd och dog

I slutet av maj
körde en man i bil
på en flicka när hon gick
över en gata i Malmö.

Flickan dog.
Hon var tonåring.

Nu ska det bli
en rättegång mot mannen.

Mannen är 39 år.
Han har tidigare varit straffad
för andra brott i trafiken.
Det skriver tidningen
Aftonbladet.

Mannen säger själv
att han var psykiskt sjuk
när han körde på flickan.

Han hade samma dag
varit på akuten för psykiskt sjuka
på ett sjukhus i Malmö.
Men mannen lämnade
sjukhuset innan han fått
träffa en läkare.

Efter det satte han sig i en bil
och körde på ett farligt sätt
innan han körde på flickan.
Det säger poliserna.

8 SIDOR/TT

30 juni 2026

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5 kommentarer
  1. v skriver:
    30 juni, 2026 kl. 10:28

    usch vad hemskt, starckars föräldrar ,dom måste lida av förlusten av sitt barn. flickan hade en hel framtid framför sig 😪😪😪😭😭😭😢

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  2. MILENA LUISA skriver:
    30 juni, 2026 kl. 11:38

    😔😢UF-det är bara tisdag!😠

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  3. Maja skriver:
    30 juni, 2026 kl. 12:05

    Hur kan någon lämna akuten i ett sådant tillstånd och sedan sätta sig bakom ratten?🚗🚨

    Borde sjukvården ha haft möjlighet att stoppa honom?🖐️

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  4. Finländare skriver:
    30 juni, 2026 kl. 12:26

    😭vila i frid

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  5. Anonym skriver:
    30 juni, 2026 kl. 13:39

    Man har själv ansvar att bedöma om man klarar att köra i trafiken. Man kan inte skylla på sina psykiska sjukdomar. Jag har själv psykiska sjukdomar och därför jag inte skaffar körkort.

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