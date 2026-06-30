Sverige
En tonårig flicka dog när en man i bil körde på henne. Foto: Johan Nilsson/TT
Flicka blev påkörd och dog
I slutet av maj
körde en man i bil
på en flicka när hon gick
över en gata i Malmö.
Flickan dog.
Hon var tonåring.
Nu ska det bli
en rättegång mot mannen.
Mannen är 39 år.
Han har tidigare varit straffad
för andra brott i trafiken.
Det skriver tidningen
Aftonbladet.
Mannen säger själv
att han var psykiskt sjuk
när han körde på flickan.
Han hade samma dag
varit på akuten för psykiskt sjuka
på ett sjukhus i Malmö.
Men mannen lämnade
sjukhuset innan han fått
träffa en läkare.
Efter det satte han sig i en bil
och körde på ett farligt sätt
innan han körde på flickan.
Det säger poliserna.
8 SIDOR/TT
30 juni 2026
usch vad hemskt, starckars föräldrar ,dom måste lida av förlusten av sitt barn. flickan hade en hel framtid framför sig 😪😪😪😭😭😭😢
😔😢UF-det är bara tisdag!😠
Hur kan någon lämna akuten i ett sådant tillstånd och sedan sätta sig bakom ratten?🚗🚨
Borde sjukvården ha haft möjlighet att stoppa honom?🖐️
😭vila i frid
Man har själv ansvar att bedöma om man klarar att köra i trafiken. Man kan inte skylla på sina psykiska sjukdomar. Jag har själv psykiska sjukdomar och därför jag inte skaffar körkort.