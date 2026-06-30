Flicka blev påkörd och dog

I slutet av maj

körde en man i bil

på en flicka när hon gick

över en gata i Malmö.

Flickan dog.

Hon var tonåring.

Nu ska det bli

en rättegång mot mannen.

Mannen är 39 år.

Han har tidigare varit straffad

för andra brott i trafiken.

Det skriver tidningen

Aftonbladet.

Mannen säger själv

att han var psykiskt sjuk

när han körde på flickan.

Han hade samma dag

varit på akuten för psykiskt sjuka

på ett sjukhus i Malmö.

Men mannen lämnade

sjukhuset innan han fått

träffa en läkare.

Efter det satte han sig i en bil

och körde på ett farligt sätt

innan han körde på flickan.

Det säger poliserna.

8 SIDOR/TT