Kvinna hittad död vid väg

En person hittade en död kvinna.

Hon låg i diket vid en väg.

Personen som hittade henne

ringde till poliserna.

Det hände i torsdags

nära Töreboda i Västergötland.

Kvinnan var ungefär 50 år.

Bredvid henne fanns en cykel.

Poliserna tror att kvinnan

hade cyklat på den.

De tror att en person

i bil körde på kvinnan.

Men den som körde på henne

smet från platsen

utan att larma poliserna.

Det är ett brott.

Under natten letade

poliserna efter bilen.

Nu tror de att de har hittat rätt bil.

Den fanns i staden Mariestad.

Poliserna undersöker bilen.

De har tagit fast en man

som är ungefär 35 år.

De tror att det var han

som körde på kvinnan.

Mannen är misstänkt för brotten

grovt vållande till annans död

och smitning.

8 SIDOR/TT