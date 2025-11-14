Sverige

En bil kör i mörker. Lamporna på bilen är tända.

En gammal bild på en annan bil. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kvinna hittad död vid väg

En person hittade en död kvinna.
Hon låg i diket vid en väg.
Personen som hittade henne
ringde till poliserna.

Det hände i torsdags
nära Töreboda i Västergötland.

Kvinnan var ungefär 50 år.
Bredvid henne fanns en cykel.
Poliserna tror att kvinnan
hade cyklat på den.
De tror att en person
i bil körde på kvinnan.

Men den som körde på henne
smet från platsen
utan att larma poliserna.
Det är ett brott.

Under natten letade
poliserna efter bilen.
Nu tror de att de har hittat rätt bil.
Den fanns i staden Mariestad.
Poliserna undersöker bilen.

De har tagit fast en man
som är ungefär 35 år.
De tror att det var han
som körde på kvinnan.

Mannen är misstänkt för brotten
grovt vållande till annans död
och smitning.

8 SIDOR/TT

14 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
17 kommentarer
  1. anonym skriver:
    14 november, 2025 kl. 10:13

    Ursäkta, men hur fan tänkte den här mannen?! Asså det är inte okej!!!😤😢Stackars kvinnan. se dig för bil idiot!!!!!!

    Svara
  2. p diddy skriver:
    14 november, 2025 kl. 10:39

    hur kan man vara en misshandlare😭😭😭😭

    Svara
  3. ... skriver:
    14 november, 2025 kl. 11:02

    Bra jobbat polisen ni är bäst

    Svara
  4. Hallåa skriver:
    14 november, 2025 kl. 11:04

    Stackars kvinnan ❤️‍🩹. Hoppas den här bil drullen får skaka galler,nyttigt👍

    Svara
  5. skummisen 👹👽 skriver:
    14 november, 2025 kl. 11:17

    aaajjjj

    Svara
  6. Bubbi skriver:
    14 november, 2025 kl. 11:18

    Hur kan man ens göra sånt vaför kan man döda en mäniha inte ok leg av nu 😤😤😤😤😤😤😤😠😠😠

    Svara
  7. Bubbi skriver:
    14 november, 2025 kl. 11:20

    Hopas kvinat vilar i fred nu😔😔😔😔😔😔😔

    Svara
  8. Swedishman2025 skriver:
    14 november, 2025 kl. 12:05

    Alla brotten som har hänt nu gör mig tänka som att jag är i ett annat land.

    Svara
  9. adele skriver:
    14 november, 2025 kl. 12:10

    hoppas puckon får straff.

    Svara
  10. alfred skriver:
    14 november, 2025 kl. 12:15

    hur lyckass man😀

    Svara
  11. anonym skriver:
    14 november, 2025 kl. 12:33

    Hur kan den här mannen göra det här? Jag blir galen! Varför finns ens det dåliga personen i världen?

    Svara
  12. anonym skriver:
    14 november, 2025 kl. 12:37

    synd att denna kvinna dog. 🙁 hon måste ha varit livrädd! vila i frid

    Svara
  13. ello skriver:
    14 november, 2025 kl. 12:58

    stakars bil den måste kostat mycket

    Svara
  14. GRUKI skriver:
    14 november, 2025 kl. 13:23

    han skulle ju aldrig köra på henne med flit och då tänker jag att hon får vaktiskt skylla sig själv om hon cyklar åt fel håll. Men han borde ha sagt till polisen men jag fattar att man åker för att man inte vet vad man ska göra så jag tycker lite synd om han.
    Och vila i frid.

    Svara
  15. wspeed skriver:
    14 november, 2025 kl. 13:25

    därför ska man ha reflexväst

    Svara
  16. . skriver:
    14 november, 2025 kl. 15:03

    hur tänker man när man smiter från olycksplatsen??mycket dåligt gjorts, men polisen hittade honom iallafall bra jobbat polisen.

    Svara
  17. your the goat 2 skriver:
    14 november, 2025 kl. 16:14

    Väldigt ledsamt.😭😢

    Svara
