Sverige
En gammal bild på en annan bil. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Kvinna hittad död vid väg
En person hittade en död kvinna.
Hon låg i diket vid en väg.
Personen som hittade henne
ringde till poliserna.
Det hände i torsdags
nära Töreboda i Västergötland.
Kvinnan var ungefär 50 år.
Bredvid henne fanns en cykel.
Poliserna tror att kvinnan
hade cyklat på den.
De tror att en person
i bil körde på kvinnan.
Men den som körde på henne
smet från platsen
utan att larma poliserna.
Det är ett brott.
Under natten letade
poliserna efter bilen.
Nu tror de att de har hittat rätt bil.
Den fanns i staden Mariestad.
Poliserna undersöker bilen.
De har tagit fast en man
som är ungefär 35 år.
De tror att det var han
som körde på kvinnan.
Mannen är misstänkt för brotten
grovt vållande till annans död
och smitning.
8 SIDOR/TT
14 november 2025
Ursäkta, men hur fan tänkte den här mannen?! Asså det är inte okej!!!😤😢Stackars kvinnan. se dig för bil idiot!!!!!!
hur kan man vara en misshandlare😭😭😭😭
Bra jobbat polisen ni är bäst
Stackars kvinnan ❤️🩹. Hoppas den här bil drullen får skaka galler,nyttigt👍
aaajjjj
Hur kan man ens göra sånt vaför kan man döda en mäniha inte ok leg av nu 😤😤😤😤😤😤😤😠😠😠
Hopas kvinat vilar i fred nu😔😔😔😔😔😔😔
Alla brotten som har hänt nu gör mig tänka som att jag är i ett annat land.
hoppas puckon får straff.
hur lyckass man😀
Hur kan den här mannen göra det här? Jag blir galen! Varför finns ens det dåliga personen i världen?
synd att denna kvinna dog. 🙁 hon måste ha varit livrädd! vila i frid
stakars bil den måste kostat mycket
han skulle ju aldrig köra på henne med flit och då tänker jag att hon får vaktiskt skylla sig själv om hon cyklar åt fel håll. Men han borde ha sagt till polisen men jag fattar att man åker för att man inte vet vad man ska göra så jag tycker lite synd om han.
Och vila i frid.
därför ska man ha reflexväst
hur tänker man när man smiter från olycksplatsen??mycket dåligt gjorts, men polisen hittade honom iallafall bra jobbat polisen.
Väldigt ledsamt.😭😢