Många pratar om

smarta glasögon.

I Norge vill regeringen

förbjuda sådana glasögon.

Med glasögonen

kan du prata i telefon

och lyssna på musik.

Men du kan också

ta bilder och filma.

Det får kritik.

Flera kvinnor

har blivit filmade i smyg

utan att de vet om det.

Sedan har filmerna

hamnat på internet.

Därför vill Norge

och Frankrike

förbjuda smarta glasögon

ute på gator och torg.

I Sverige kan du

köpa smarta glasögon

i Synsams affärer.

Synsam tycker det är tråkigt

att vissa personer

använder glasögonen

på ett dåligt sätt.

I Sverige får du

filma i smyg

och visa filmen

för några få personer.

Men om du visar

filmen på internet

för många personer

måste den som blir filmad

säga okej till det.

8 SIDOR/TT