Prat om smarta glasögon
Många pratar om
smarta glasögon.
I Norge vill regeringen
förbjuda sådana glasögon.
Med glasögonen
kan du prata i telefon
och lyssna på musik.
Men du kan också
ta bilder och filma.
Det får kritik.
Flera kvinnor
har blivit filmade i smyg
utan att de vet om det.
Sedan har filmerna
hamnat på internet.
Därför vill Norge
och Frankrike
förbjuda smarta glasögon
ute på gator och torg.
I Sverige kan du
köpa smarta glasögon
i Synsams affärer.
Synsam tycker det är tråkigt
att vissa personer
använder glasögonen
på ett dåligt sätt.
I Sverige får du
filma i smyg
och visa filmen
för några få personer.
Men om du visar
filmen på internet
för många personer
måste den som blir filmad
säga okej till det.
8 SIDOR/TT
woow
Undrar vem som skulle göra detta? 🤔