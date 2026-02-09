Över 30 döda i Pakistan

I fredags exploderade

en bomb i en lokal

för gruppen shiamuslimer.

Det hände i Pakistans

huvudstad Islamabad.

Folk var i lokalen för att be.

Över 30 människor dog.

Många blev skadade.

– Det låg kroppar överallt.

Vissa saknade armar,

andra saknade ben.

Det säger Syed Ashfaq

till kanalen BBC.

Terroristerna

i gruppen Islamiska staten

är skyldiga till attacken.

Det säger de i sin egen kanal.

Poliser i Pakistan

har tagit fyra personer.

En av dem är misstänkt för

att ha planerat attacken.

Senaste gången

så många dog i en attack

i Islamabad var år 2008.

