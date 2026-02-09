Världen
En man blir tröstad. Folk han kände dog i attacken. Foto: Anjum Naveed/AP/TT
Över 30 döda i Pakistan
I fredags exploderade
en bomb i en lokal
för gruppen shiamuslimer.
Det hände i Pakistans
huvudstad Islamabad.
Folk var i lokalen för att be.
Över 30 människor dog.
Många blev skadade.
– Det låg kroppar överallt.
Vissa saknade armar,
andra saknade ben.
Det säger Syed Ashfaq
till kanalen BBC.
Terroristerna
i gruppen Islamiska staten
är skyldiga till attacken.
Det säger de i sin egen kanal.
Poliser i Pakistan
har tagit fyra personer.
En av dem är misstänkt för
att ha planerat attacken.
Senaste gången
så många dog i en attack
i Islamabad var år 2008.
8 SIDODR/TT
9 februari 2026
Så fruktansvärt när ska det bli fred på våran jord. jag är så himla trött på dödandet.
😢💜😔
Musab, jag är ledsen för dig.
8 sidor varför gjorde dom så??
Hej Liam
Islamiska staten är terrorister.
De vill döda muslimer som är shia.
De tycker att shia är fel islam.
Hälsningar från 8 Sidor
tack 8 sidor nu förstår jag.
det är på grund av religioner det är krig synd att det är så.
muslimer e inte tersorisster vad säger ni 8 sidor så ni hotar mer än 1 miljard personer som e muslimer
islamistiska staten is är en militant islamistisk terrororganisation .dom tog på sig skulden för ett självmordatentat i moskén i Islamabad. 😡😡🤢😡🤢😡
mouse dom var väl inte kristna?? eller??
mouse 8sidor skriver nyheter och hotar ingen. vart står det i texten att 8sidor hotar ??? lär dig svenska lite bättre 😡🤢😡🤢🤮🤮
Jesus Kristus är herre🤗🤗😍han är den enda vi behöver i den ruttna söndriga världen vi lever i.