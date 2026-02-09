Världen

Två personer kramar om honom.

En man blir tröstad. Folk han kände dog i attacken. Foto: Anjum Naveed/AP/TT

Över 30 döda i Pakistan

I fredags exploderade
en bomb i en lokal
för gruppen shiamuslimer.
Det hände i Pakistans
huvudstad Islamabad.

Folk var i lokalen för att be.
Över 30 människor dog.
Många blev skadade.

– Det låg kroppar överallt.
Vissa saknade armar,
andra saknade ben.

Det säger Syed Ashfaq
till kanalen BBC.

Terroristerna
i gruppen Islamiska staten
är skyldiga till attacken.
Det säger de i sin egen kanal.

Poliser i Pakistan
har tagit fyra personer.
En av dem är misstänkt för
att ha planerat attacken.

Senaste gången
så många dog i en attack
i Islamabad var år 2008.

8 SIDODR/TT

9 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. V skriver:
    9 februari, 2026 kl. 11:29

    Så fruktansvärt när ska det bli fred på våran jord. jag är så himla trött på dödandet.

    Svara
  2. MILENA skriver:
    9 februari, 2026 kl. 12:04

    😢💜😔

    Svara
  3. Anonym skriver:
    9 februari, 2026 kl. 12:11

    Musab, jag är ledsen för dig.

    Svara
  4. Liam skriver:
    9 februari, 2026 kl. 12:13

    8 sidor varför gjorde dom så??

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      9 februari, 2026 kl. 12:59

      Hej Liam

      Islamiska staten är terrorister.
      De vill döda muslimer som är shia.
      De tycker att shia är fel islam.

      Hälsningar från 8 Sidor

  5. Liam skriver:
    9 februari, 2026 kl. 13:12

    tack 8 sidor nu förstår jag.

    Svara
  6. jag vill ha fred på jorden skriver:
    9 februari, 2026 kl. 13:15

    det är på grund av religioner det är krig synd att det är så.

    Svara
  7. anymouse skriver:
    9 februari, 2026 kl. 18:05

    muslimer e inte tersorisster vad säger ni 8 sidor så ni hotar mer än 1 miljard personer som e muslimer

    Svara
  8. kärlek är det bästa skriver:
    9 februari, 2026 kl. 18:30

    islamistiska staten is är en militant islamistisk terrororganisation .dom tog på sig skulden för ett självmordatentat i moskén i Islamabad. 😡😡🤢😡🤢😡

    Svara
  9. kärlek är det bästa skriver:
    9 februari, 2026 kl. 18:33

    mouse dom var väl inte kristna?? eller??

    Svara
  10. kärlek är det bästa skriver:
    9 februari, 2026 kl. 18:36

    mouse 8sidor skriver nyheter och hotar ingen. vart står det i texten att 8sidor hotar ??? lär dig svenska lite bättre 😡🤢😡🤢🤮🤮

    Svara
  11. . skriver:
    9 februari, 2026 kl. 18:56

    Jesus Kristus är herre🤗🤗😍han är den enda vi behöver i den ruttna söndriga världen vi lever i.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar