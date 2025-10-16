Världen
Rök från en attack i området Chaman i Pakistan nära gränsen mot Afghanistan. Foto: H Achakzai/AP/TT
Paus i attacker
Länderna Pakistan och Afghanistan
har bråkat den senaste tiden.
Tidigare i veckan
har deras militärer
attackerat varandra.
Striderna har varit vid gränsen
mellan länderna.
I attackerna ska flera personer
ha dött, både militärer
och vanliga människor.
Nu har länderna pausat attackerna.
Pausen ska vara i två dagar.
Den började sent på onsdagen.
Striderna började förra veckan.
Då ska flygplan från Pakistan
ha attackerat områden
i Afghanistan.
Efter det ska militärer
från Afghanistan ha attackerat
pakistanska militärer
vid gränsen.
8 SIDOR/TT
16 oktober 2025
