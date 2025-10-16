Paus i attacker

Länderna Pakistan och Afghanistan

har bråkat den senaste tiden.

Tidigare i veckan

har deras militärer

attackerat varandra.

Striderna har varit vid gränsen

mellan länderna.

I attackerna ska flera personer

ha dött, både militärer

och vanliga människor.

Nu har länderna pausat attackerna.

Pausen ska vara i två dagar.

Den började sent på onsdagen.

Striderna började förra veckan.

Då ska flygplan från Pakistan

ha attackerat områden

i Afghanistan.

Efter det ska militärer

från Afghanistan ha attackerat

pakistanska militärer

vid gränsen.

