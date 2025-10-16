Världen

Röken stiger från låga byggnader bakom en mur.

Rök från en attack i området Chaman i Pakistan nära gränsen mot Afghanistan. Foto: H Achakzai/AP/TT

Paus i attacker

Länderna Pakistan och Afghanistan
har bråkat den senaste tiden.
Tidigare i veckan
har deras militärer
attackerat varandra.

Striderna har varit vid gränsen
mellan länderna.
I attackerna ska flera personer
ha dött, både militärer
och vanliga människor.

Nu har länderna pausat attackerna.
Pausen ska vara i två dagar.
Den började sent på onsdagen.

Striderna började förra veckan.
Då ska flygplan från Pakistan
ha attackerat områden
i Afghanistan.

Efter det ska militärer
från Afghanistan ha attackerat
pakistanska militärer
vid gränsen.

8 SIDOR/TT

16 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. MILENA skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 16:05

    OMG!!!

    Svara
  2. Marilyn Monroe skriver:
    16 oktober, 2025 kl. 16:39

    Pakistan försvarar bara sitt land. Thats it. Ber för Pakistan. Jesus stands with you and I am one of his profets on Earth. I pray to the only God Lord Jesus to protect them from all evil and destroy all Evil on Earth.

    Svara
Kommentarer och regler
