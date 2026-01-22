Världen
En kvinna promenerar i al-Hol-lägret. Bild från januari 2025. Foto: Bernat Armangue/AP/TT
Militärer har gått in i läger
Al-hol är ett stort
läger för flyktingar
i norra Syrien.
Familjer till terrorister
från gruppen Islamiska staten, IS,
bor i lägret.
I lägret finns tusentals
kvinnor och barn från olika länder.
Några kommer från Sverige.
Den kurdiska gruppen SDF
kontrollerar norra Syrien.
Militärer från SDF har tidigare
vaktat lägret.
Men de ska ha lämnat platsen
och låtit fångar i lägret fly.
SDF säger att andra länder
hjälper till för lite med
att stoppa hotet från IS.
USAs militärer har
bland annat slutat samarbeta
med SDF i området.
Nu har Syriens militärer
gått in i lägret.
Det är inte känt
hur det är i lägret
just nu.
De senaste veckorna har
SDF och Syriens militärer
attackerat varandra.
Nu ska det vara
en paus i attackerna.
8 SIDOR/TT
Jag undrar på sociala medier ser man att många krigar och dör i Syrien. Vad händer?