Militärer har gått in i läger

Al-hol är ett stort

läger för flyktingar

i norra Syrien.

Familjer till terrorister

från gruppen Islamiska staten, IS,

bor i lägret.

I lägret finns tusentals

kvinnor och barn från olika länder.

Några kommer från Sverige.

Den kurdiska gruppen SDF

kontrollerar norra Syrien.

Militärer från SDF har tidigare

vaktat lägret.

Men de ska ha lämnat platsen

och låtit fångar i lägret fly.

SDF säger att andra länder

hjälper till för lite med

att stoppa hotet från IS.

USAs militärer har

bland annat slutat samarbeta

med SDF i området.

Nu har Syriens militärer

gått in i lägret.

Det är inte känt

hur det är i lägret

just nu.

De senaste veckorna har

SDF och Syriens militärer

attackerat varandra.

Nu ska det vara

en paus i attackerna.

