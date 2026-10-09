Världen

  • UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-WAR

    En buss i östra Ukraina attackerades av Ryssland. Foto: AFP/TT

  • Russia Ukraine War

    Räddningsarbetare vid ett hus som bombats sönder i Ukraina i onsdags. Foto: Evgeniy Maloletk/AP/TT

  • Russia Ukraine War

    Människor bär ut skadade människor efter attacken mot ett hus. Foto: AP/TT

30 döda i attack mot bussar

Ryssland fortsätter med
stora attacker mot Ukraina.

Natten till fredag bombade
de ett hus i Zaporizjzja.
Två människor dog.

Minst 30 människor
dödades när ryska drönare
träffade två bussar i torsdags.
Många blev också skadade.

I onsdags dödades
28 människor i olika attacker.
Över 100 skadades.
Ryssland bombade
ett hus med fem våningar.
Flera som dog var barn.
Attacken hände i Pryluky
nära huvudstaden Kiev.

Ukrainas ledare Zelenskyj
tror att de extra stora attackerna
har att göra med
att Rysslands ledare Putin
fyllde år den dagen.
Putin fyllde 74 år i onsdags.

Ukraina säger att de har
svarat med attacker mot
fabriker för olja i Ryssland.

Ukraina ska nu åka till USA
och prata mer om kriget.
De vill ha mer hjälp
för att försvara sig mot
de ryska attackerna.

8 SIDOR/TT

Många lämnar Ryssland

9 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
11 kommentarer
  1. Alice skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 09:26

    Dåligt att folk skadas jag tycker att det ska vara som i svarte ❤❤

    Svara
  2. petri tanner skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 10:08

    jag tycker att nyheter är bra faktist.

    Svara
  3. Julia skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 10:15

    Det är en total tragedi😢😢😢

    Svara
  4. libanes skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 10:29

    Jag tycker dålig

    Svara
  5. mabien skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 10:30

    Jag tycker det dålig som hända i svergie

    Svara
  6. Mabien skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 10:32

    Varför ingen lika min kommentaren😭😭

    Svara
  7. Vidar skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:53

    ok coolt nej synd menar jag

    Svara
  8. fcgbgegncfhnsngfcbgfjdsk skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 11:54

    R.I.P🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀💔

    Svara
  9. Ver skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 13:22

    Det är fruktansvärt att så många oskyldiga människor, särskilt barn, drabbas av kriget. 💔 Jag hoppas att kriget snart tar slut och att människorna i Ukraina får leva i fred och trygghet. 🇺🇦🕊️

    Svara
  10. Biologen skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 14:05

    En rabiat president som redan är efterlyst för krigsförbrytelser bryr sig inte. Världen verkar för fega att gripa detta kryp.

    Svara
  11. Anonim skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 17:52

    Gratis Putin🥳

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar