Världen
En buss i östra Ukraina attackerades av Ryssland. Foto: AFP/TT
Räddningsarbetare vid ett hus som bombats sönder i Ukraina i onsdags. Foto: Evgeniy Maloletk/AP/TT
Människor bär ut skadade människor efter attacken mot ett hus. Foto: AP/TT
30 döda i attack mot bussar
Ryssland fortsätter med
stora attacker mot Ukraina.
Natten till fredag bombade
de ett hus i Zaporizjzja.
Två människor dog.
Minst 30 människor
dödades när ryska drönare
träffade två bussar i torsdags.
Många blev också skadade.
I onsdags dödades
28 människor i olika attacker.
Över 100 skadades.
Ryssland bombade
ett hus med fem våningar.
Flera som dog var barn.
Attacken hände i Pryluky
nära huvudstaden Kiev.
Ukrainas ledare Zelenskyj
tror att de extra stora attackerna
har att göra med
att Rysslands ledare Putin
fyllde år den dagen.
Putin fyllde 74 år i onsdags.
Ukraina säger att de har
svarat med attacker mot
fabriker för olja i Ryssland.
Ukraina ska nu åka till USA
och prata mer om kriget.
De vill ha mer hjälp
för att försvara sig mot
de ryska attackerna.
8 SIDOR/TT
9 oktober 2026
Dåligt att folk skadas jag tycker att det ska vara som i svarte ❤❤
jag tycker att nyheter är bra faktist.
Det är en total tragedi😢😢😢
Jag tycker dålig
Jag tycker det dålig som hända i svergie
Varför ingen lika min kommentaren😭😭
ok coolt nej synd menar jag
R.I.P🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀💔
Det är fruktansvärt att så många oskyldiga människor, särskilt barn, drabbas av kriget. 💔 Jag hoppas att kriget snart tar slut och att människorna i Ukraina får leva i fred och trygghet. 🇺🇦🕊️
En rabiat president som redan är efterlyst för krigsförbrytelser bryr sig inte. Världen verkar för fega att gripa detta kryp.
Gratis Putin🥳