30 döda i attack mot bussar

Ryssland fortsätter med

stora attacker mot Ukraina.

Natten till fredag bombade

de ett hus i Zaporizjzja.

Två människor dog.

Minst 30 människor

dödades när ryska drönare

träffade två bussar i torsdags.

Många blev också skadade.

I onsdags dödades

28 människor i olika attacker.

Över 100 skadades.

Ryssland bombade

ett hus med fem våningar.

Flera som dog var barn.

Attacken hände i Pryluky

nära huvudstaden Kiev.

Ukrainas ledare Zelenskyj

tror att de extra stora attackerna

har att göra med

att Rysslands ledare Putin

fyllde år den dagen.

Putin fyllde 74 år i onsdags.

Ukraina säger att de har

svarat med attacker mot

fabriker för olja i Ryssland.

Ukraina ska nu åka till USA

och prata mer om kriget.

De vill ha mer hjälp

för att försvara sig mot

de ryska attackerna.

8 SIDOR/TT

Många lämnar Ryssland