Attack mot station för tåg
Rysslands attacker
mot Ukraina fortsätter.
I torsdags träffade
en rysk drönare
en station för tåg.
Det hände
i staden Dnipro.
Många människor
fanns på stationen.
Minst 14 personer dog.
Många fler är skadade.
Det säger myndigheter
i Ukraina.
I samma stad har
Ryssland attackerat
el och energi.
Över 350 tusen människor
saknar nu el.
Flera andra städer
i Ukraina har också
blivit attackerade.
- I staden Krementjuk
dog tre personer när
deras hus träffades
av ryska raketer.
- I staden Tjernihiv
dödades två flickor
i tonåren av en rysk robot.
- I huvudstaden Kiev
dog en person efter
en rysk attack.
Samtidigt har Ukraina
attackerat Ryssland
med drönare.
Natten mot torsdagen
ska Ryssland ha
skjutit ner över
tusen drönare från Ukraina.
Det säger Rysslands
myndigheter.
8 SIDOR/TT
Kyjiv*
Khuyev! 🤣