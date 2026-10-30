Attack mot station för tåg

Rysslands attacker

mot Ukraina fortsätter.

I torsdags träffade

en rysk drönare

en station för tåg.

Det hände

i staden Dnipro.

Många människor

fanns på stationen.

Minst 14 personer dog.

Många fler är skadade.

Det säger myndigheter

i Ukraina.

I samma stad har

Ryssland attackerat

el och energi.

Över 350 tusen människor

saknar nu el.

Flera andra städer

i Ukraina har också

blivit attackerade.

I staden Krementjuk

dog tre personer när

deras hus träffades

av ryska raketer.

dog tre personer när deras hus träffades av ryska raketer. I staden Tjernihiv

dödades två flickor

i tonåren av en rysk robot.

dödades två flickor i tonåren av en rysk robot. I huvudstaden Kiev

dog en person efter

en rysk attack.

Samtidigt har Ukraina

attackerat Ryssland

med drönare.

Natten mot torsdagen

ska Ryssland ha

skjutit ner över

tusen drönare från Ukraina.

Det säger Rysslands

myndigheter.

8 SIDOR/TT