    Varje år får staden London en stor gran från Norge. Foto: Thomas Krych/AP/TT

    En kör sjunger vid granen. Många firar i London när granen tänds. Foto: Thomas Krych/AP/TT

    Oslos ledare Anne Lindboe sågar ner årets gran tillsammans med Londons ledare Paul Dimoldenberg. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn/NTB/TT

    Den stora granen skickas sedan till London. Foto: Jonas Fæste Laksekjøn/NTB/TT

Norsk gran i London

Varje jul får Storbritannien
en stor gran av Norge.
Det är en tradition.
Så har det varit
ända sedan år 1947.

Det är Norges sätt
att tacka Storbritannien
för att de fick hjälp
under andra världskriget.

Granen står alltid
på stora torget Trafalgar Square
i huvudstaden London.
Det är en stor händelse varje år
när lamporna i granen tänds.

Då tycker folk i London
att julen har kommit.

Andra världskriget startade år 1939.
År 1940 gick Tysklands ledare Hitler
och hans soldater nazisterna in i Norge.

Norges kung och regering
flydde då till Storbritannien.
De fortsatte att styra Norge därifrån.

Storbritannien hjälpte också Norge
med att försvara sig.

Den 8 maj år 1945
förlorade Tyskland kriget.
Norge och alla andra länder
som Tyskland tagit
blev fria.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

23 december 2025

