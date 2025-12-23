Norsk gran i London

Varje jul får Storbritannien

en stor gran av Norge.

Det är en tradition.

Så har det varit

ända sedan år 1947.

Det är Norges sätt

att tacka Storbritannien

för att de fick hjälp

under andra världskriget.

Granen står alltid

på stora torget Trafalgar Square

i huvudstaden London.

Det är en stor händelse varje år

när lamporna i granen tänds.

Då tycker folk i London

att julen har kommit.

Andra världskriget startade år 1939.

År 1940 gick Tysklands ledare Hitler

och hans soldater nazisterna in i Norge.

Norges kung och regering

flydde då till Storbritannien.

De fortsatte att styra Norge därifrån.

Storbritannien hjälpte också Norge

med att försvara sig.

Den 8 maj år 1945

förlorade Tyskland kriget.

Norge och alla andra länder

som Tyskland tagit

blev fria.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR