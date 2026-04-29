Världen
Det behövdes 19 tusen ägg till den stora desserten. Foto: Matt Rourke/AP/TT
Desserten tiramisu. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT
Dessert med 19 tusen ägg
Tiramisu är en italiensk dessert.
Den brukar vara ganska liten.
Nu finns ett nytt
rekord för desserten.
Nyligen gjorde folk
i staden London
världens största tiramisu.
Den var över 400 meter lång.
Bagarna använde 19 tusen ägg.
I en vanlig tiramisu
brukar du använda
ungefär tre ägg.
8 SIDOR/TT
Vilken dessert tycker du bäst om?
Skriv gärna en kommentar.
29 april 2026
Jag gillar tiramisu !!!😀
slöseri på ägg