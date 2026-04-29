Dessert med 19 tusen ägg

Tiramisu är en italiensk dessert.

Den brukar vara ganska liten.

Nu finns ett nytt

rekord för desserten.

Nyligen gjorde folk

i staden London

världens största tiramisu.

Den var över 400 meter lång.

Bagarna använde 19 tusen ägg.

I en vanlig tiramisu

brukar du använda

ungefär tre ägg.

