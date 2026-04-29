    Det behövdes 19 tusen ägg till den stora desserten. Foto: Matt Rourke/AP/TT

    Desserten tiramisu. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Dessert med 19 tusen ägg

Tiramisu är en italiensk dessert.
Den brukar vara ganska liten.

Nu finns ett nytt
rekord för desserten.

Nyligen gjorde folk
i staden London
världens största tiramisu.
Den var över 400 meter lång.

Bagarna använde 19 tusen ägg.
I en vanlig tiramisu
brukar du använda
ungefär tre ägg.

8 SIDOR/TT

29 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Andrii skriver:
    29 april, 2026 kl. 11:34

    Jag gillar tiramisu !!!😀

    
  2. spanarna skriver:
    29 april, 2026 kl. 11:41

    slöseri på ägg

    
