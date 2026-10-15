Bråk om kriget fortsätter

Kriget i Ukraina fortsätter.

Minst 600 tusen

människor i Ukraina

blev utan el i onsdags.

Det hände efter nya ryska

attacker med raketer och drönare

mot städerna Kiev och Charkiv.

Flera människor dödades.

Många fler skadades.

Samtidigt fortsätter bråken om kriget.

USA planerar att köpa mycket

diesel från Ryssland.

Det sa USAs ledare

Donald Trump nyligen.

Kort efter det sa Trump

att Ryssland och Ukraina

var överens om att pausa attacker

mot fabriker för energi.

Men inget av länderna

har sagt att det är paus.

Ryssland har fortsatt att attackera

fabriker för energi i Ukraina.

Ukraina tänker fortsätta

med attacker mot ryska fabriker för olja.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Ukraina anklagar också USA

för att inte ha varnat i förväg

om Rysslands attacker

den här veckan.

Det är företaget Starlink som varnar.

Amerikanen Elon Musk äger det.

Han säger att USAs regering

har ansvar för varningarna.

När Ukraina inte får varningar

blir det svårare att försvara sig.

Det är inte klart varför USAs

varningar inte kom fram.

8 SIDOR