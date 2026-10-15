Världen
Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj och USAs ledare Donald Trump bråkar om kriget i Ukraina. Foton: AP/TT
De försöker släcka en brand efter ryska attacker i Kiev i tisdags. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT
Bråk om kriget fortsätter
Kriget i Ukraina fortsätter.
Minst 600 tusen
människor i Ukraina
blev utan el i onsdags.
Det hände efter nya ryska
attacker med raketer och drönare
mot städerna Kiev och Charkiv.
Flera människor dödades.
Många fler skadades.
Samtidigt fortsätter bråken om kriget.
USA planerar att köpa mycket
diesel från Ryssland.
Det sa USAs ledare
Donald Trump nyligen.
Kort efter det sa Trump
att Ryssland och Ukraina
var överens om att pausa attacker
mot fabriker för energi.
Men inget av länderna
har sagt att det är paus.
Ryssland har fortsatt att attackera
fabriker för energi i Ukraina.
Ukraina tänker fortsätta
med attacker mot ryska fabriker för olja.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Ukraina anklagar också USA
för att inte ha varnat i förväg
om Rysslands attacker
den här veckan.
Det är företaget Starlink som varnar.
Amerikanen Elon Musk äger det.
Han säger att USAs regering
har ansvar för varningarna.
När Ukraina inte får varningar
blir det svårare att försvara sig.
Det är inte klart varför USAs
varningar inte kom fram.
8 SIDOR
15 oktober 2026
Trump gör allt för olja, guld, pengar och makt. När man gör fula affärer med länder man INTE ska gynna ekonomiskt. Vilket Trump gjort med sin bästa vän ”Putte”. Klart trump vill att Ryssland ska förse USA med olja. Oavsett hur Ukraina får utstå fega olagliga angrepp av krigsförbrytare som ” putte”.