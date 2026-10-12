Just nu är det mycket bråk

om kriget i Ukraina.

USAs ledare Donald Trump

tycker att Ukraina ska byta ledare.

Ukraina kan ha ett val

om Ryssland pausar

kriget i 60 dagar.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Nyligen sa USA

att Ryssland och Ukraina

har pausat alla attacker

mot fabriker för energi.

Men Ryssland

har fortsatt med attacker.

Ukraina har svårt

att hitta fler soldater.

Ungefär 200 tusen soldater

har rymt från armén i Ukraina.

Många fler håller sig gömda.

De vill inte kriga.

I fredags sa Donald Trump

att USA skulle köpa flera

miljoner ton diesel av Ryssland.

Det har han fått kritik för

av Ukraina, länder i Europa

och andra politiker i USA.

De tycker att en sådan affär

gör att Ryssland får

mer pengar att kriga för.

8 SIDOR/TT