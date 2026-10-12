Världen
Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskyj. Foto: Dan Bashakov/AP/TT
Bråk om kriget i Ukraina
Just nu är det mycket bråk
om kriget i Ukraina.
USAs ledare Donald Trump
tycker att Ukraina ska byta ledare.
Ukraina kan ha ett val
om Ryssland pausar
kriget i 60 dagar.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Nyligen sa USA
att Ryssland och Ukraina
har pausat alla attacker
mot fabriker för energi.
Men Ryssland
har fortsatt med attacker.
Ukraina har svårt
att hitta fler soldater.
Ungefär 200 tusen soldater
har rymt från armén i Ukraina.
Många fler håller sig gömda.
De vill inte kriga.
I fredags sa Donald Trump
att USA skulle köpa flera
miljoner ton diesel av Ryssland.
Det har han fått kritik för
av Ukraina, länder i Europa
och andra politiker i USA.
De tycker att en sådan affär
gör att Ryssland får
mer pengar att kriga för.
8 SIDOR/TT
12 oktober 2026
USA skulle köpa flera
miljoner ton diesel av Ryssland oc Europa stoppar köpa och sälja. Detta är livet för USA
Jag tror att Trump är väldigt skicklig på att förhindra Putin från att använda kärnvapen. Här ser vi USA:s intelligens och slagfärdighet, eftersom de försöker upprätthålla balansen mellan världens stormakter.