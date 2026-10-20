Världen
Folk går förbi en affär i Paris som slagits sönder i helgen. Foto: Christophe Ena/AP/TT
Ungdomar slår sönder ett skyltfönster i Paris. Foto: Emma Da Silva/AP/TT
Någon tände eld på en viktig byggnad i staden Lyon under protesterna i helgen. Foto: Laurent Cipriani/AP/TT
Någon tände eld på stadshuset i staden Limoges under protester i helgen. Foto: AFP/TT
Stadshuset i Limoges dagen efter branden. Foto: AFP/TT
Förbud att gå ut
I lördags var det
stora protester
i flera städer i Frankrike.
Det blev mycket våldsamt.
Flera personer gömde sina ansikten
bakom luvor, halsdukar och masker.
De slog sönder och stal saker
från många affärer.
Många människor
och poliser skadades.
De flesta som protesterar
är inte våldsamma.
De är missnöjda
med regeringen, landets skolor,
och att det är så dyrt att leva.
Men efter allt våld
har myndigheterna nu bestämt
att personer under 18 år
inte får gå ut på kvällen.
Förbudet gäller i flera städer
under måndag och tisdag
den här veckan.
Protesterna har också gjort
att politikerna bråkar.
En minister ville sluta.
Men landets ledare Macron
säger nej till det.
Nästa vår är det val i Frankrike.
Då ska folket välja
vem som ska styra landet.
8 SIDOR/TT
20 oktober 2026
Sorgligt händelse! Men man får inte strunta i unga människor!😔