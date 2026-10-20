Förbud att gå ut

I lördags var det

stora protester

i flera städer i Frankrike.

Det blev mycket våldsamt.

Flera personer gömde sina ansikten

bakom luvor, halsdukar och masker.

De slog sönder och stal saker

från många affärer.

Många människor

och poliser skadades.

De flesta som protesterar

är inte våldsamma.

De är missnöjda

med regeringen, landets skolor,

och att det är så dyrt att leva.

Men efter allt våld

har myndigheterna nu bestämt

att personer under 18 år

inte får gå ut på kvällen.

Förbudet gäller i flera städer

under måndag och tisdag

den här veckan.

Protesterna har också gjort

att politikerna bråkar.

En minister ville sluta.

Men landets ledare Macron

säger nej till det.

Nästa vår är det val i Frankrike.

Då ska folket välja

vem som ska styra landet.

8 SIDOR/TT