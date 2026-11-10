Landet höjer löner

Människor har protesterat

i Frankrike i flera veckor.

De tycker att mycket

har blivit för dyrt.

Pengarna räcker inte.

Protesterna fortsatte i helgen.

I måndags hade

Frankrikes statsminister

Sébastien Lecornu ett möte

med folk från fackförbund

och organisationer för arbetsgivare.

Efter mötet berättade han

att de lägsta lönerna

ska höjas med 1,6 procent.

Det är ungefär 264 kronor

mer i månaden.

Höjningen börjar gälla

den 1 december.

Men fackförbunden tycker

att höjningen är för liten.

Studenter i Frankrike protesterar också.

De vill ha bättre utbildning.

Studenter säger att de

ska fortsätta att protestera.

8 SIDOR/TT