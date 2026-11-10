Världen

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  1. Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu. Foto: Teresa Suarez/AP/TT
  2. Protester i staden Paris på lördagen. Foto: Emma Da Silva/AP/TT

Landet höjer löner

Människor har protesterat
i Frankrike i flera veckor.
De tycker att mycket
har blivit för dyrt.
Pengarna räcker inte.

Protesterna fortsatte i helgen.

I måndags hade
Frankrikes statsminister
Sébastien Lecornu ett möte
med folk från fackförbund
och organisationer för arbetsgivare.

Efter mötet berättade han
att de lägsta lönerna
ska höjas med 1,6 procent.
Det är ungefär 264 kronor
mer i månaden.
Höjningen börjar gälla
den 1 december.

Men fackförbunden tycker
att höjningen är för liten.

Studenter i Frankrike protesterar också.
De vill ha bättre utbildning.
Studenter säger att de
ska fortsätta att protestera.

8 SIDOR/TT

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4 kommentarer

  1. 10 november 2026 kl. 10:46
    Milenka skriver:

    Alltså sådant lyxig samhälle och hämnade där i trouble -jag fattar inte-jag trodde att kvinnor där köper chaneln.5 varje dag…! Hoppas att det löser sig! Stackars människor! Jag håller tummarna!💞😔

  2. 10 november 2026 kl. 13:42
    Andreas skriver:

    Jag tycker svenskarna borde också protestera ,men inte förstöra som fransmännen gjorde.vi borde också ha högre löner,pensioner ,barnbidrag osv.

  3. 10 november 2026 kl. 20:46
    Karin skriver:

    Frankrike har enorma skatter precis som Sverige.
    Sänk dem, så ordnar sig allt.

    Om de har råd att köpa Chanel, vad angår det dig?
    Avundsjuka tar fram det absolut sämsta i människor.

  4. 10 november 2026 kl. 20:51
    Marie och Lasse skriver:

    Stackars människor? Kristna mördas i kyrkor i Jordanien och de förstörs.
    Likadant i Nigeria och Sudan. Hela tiden. Uppenbart att det är en mycket
    välplanerad agenda, som ligger bakom och styr världsmedierna.
    YouTube rapporterar om det. Medans medierna i Sverige är tysta.

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