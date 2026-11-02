Bildgalleri
Protester i flera länder
Det har varit
stora protester
i flera länder i Europa.
I lördags protesterade
över 300 tusen människor
i Frankrike.
Studenter, fackförbund
och gruppen Gula västarna
gick på gatorna.
Det blev bråkigt
på flera platser.
Vissa personer
attackerade poliserna.
Poliserna svarade med tårgas.
De tog fast flera
hundra personer.
I Tyskland var det också
stora protester
i många städer i lördags.
I staden Frankfurt
blev poliserna attackerade
med stenar och raketer.
I staden Köln använde poliserna
kanoner med vatten mot folk.
I Portugal protesterar
folk mot höga hyror.
De har byggt läger med tält
i städerna Lissabon och Porto.
I söndags försökte
poliserna riva tälten.
Det blev mycket bråk.
Flera personer och poliser
blev skadade.
Protesterna i olika länder
har hållit på i flera veckor.
Folk protesterar mot
att det har blivit dyrt att leva.
De protesterar också
mot att skolorna är dåliga.
8 SIDOR/TT
det är inte bra att det ska vara så här
det är bra det så
ja
Va´fan!! Hjälper det med att förstöra och göra en massa brott för att få det man vill?? Det med att attackerar poliser hjälper inte, det gör ju bara samhället sämre!! Kan man inte protosera lugnt och lagligt eller??
ta det lugnt även det är alvarligt
nej varför brpkar länderna med folket jag bl9r så ledsen kan nin snkölla sluta brpka jag violl ha ferd på borden snällkma slkuta😭😭😭😭😂
asåå om mna ska protestra ska man göra det bra dom här IDIOTERNA som barra tar sönder saker iställe för att göra nån ändring har väldigt lågt iq hoppans dom blir straffade🥳💔💔 vladimir
Våld föder våld. Tragisk att de som finns för att skydda folk från våldet. Blir utsatta för våld av människor som vill tala om sitt missnöje med att förstöra och skada andra. Oseriöst och visar på låg intelligens.