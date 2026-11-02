Det har varit

stora protester

i flera länder i Europa.

I lördags protesterade

över 300 tusen människor

i Frankrike.

Studenter, fackförbund

och gruppen Gula västarna

gick på gatorna.

Det blev bråkigt

på flera platser.

Vissa personer

attackerade poliserna.

Poliserna svarade med tårgas.

De tog fast flera

hundra personer.

I Tyskland var det också

stora protester

i många städer i lördags.

I staden Frankfurt

blev poliserna attackerade

med stenar och raketer.

I staden Köln använde poliserna

kanoner med vatten mot folk.

I Portugal protesterar

folk mot höga hyror.

De har byggt läger med tält

i städerna Lissabon och Porto.

I söndags försökte

poliserna riva tälten.

Det blev mycket bråk.

Flera personer och poliser

blev skadade.

Protesterna i olika länder

har hållit på i flera veckor.

Folk protesterar mot

att det har blivit dyrt att leva.

De protesterar också

mot att skolorna är dåliga.

8 SIDOR/TT