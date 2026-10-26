Världen

Tusentals människor går på en gata i Paris. De bär på skyltar och flaggor.

Folk protesterade i Paris i Frankrike i lördags. Foto: Thibault Camus/AP/TT

Många protesterade i Frankrike

Protesterna fortsätter
i Frankrike.

I lördags
protesterade flera
hundra tusen människor.

Folk protesterar mot
att skolorna är dåliga.
De protesterar också mot
att det är dyrt att leva
i Frankrike, till exempel.
De tycker att regeringen
måste göra mer.

Några i protesterna
förstör och använder våld.
Regeringen säger att det
är grupper som är långt
till vänster i politiken.

Det finns också personer
som säger att poliserna
använder för mycket våld.

Över 250 personer
blev skadade och över
250 poliser blev skadade.
Poliserna tog fast
över tusen personer.

Men det är inte
bara i Frankrike
som folk protesterar.

Det är också protester
i Italien, Albanien, Portugal
och Spanien.

Folk protesterar
mot sina regeringar
och mot att det är dyrt
att bo och leva, bland annat.

8 SIDOR/TT

26 oktober 2026

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1 kommentar
  1. Älska 8 Sidor skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 11:43

    Protesterar från Frankrike smittar till andra länder i Europa. Hoppas blir det lugn i Sverige.

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