Många protesterade i Frankrike

Protesterna fortsätter

i Frankrike.

I lördags

protesterade flera

hundra tusen människor.

Folk protesterar mot

att skolorna är dåliga.

De protesterar också mot

att det är dyrt att leva

i Frankrike, till exempel.

De tycker att regeringen

måste göra mer.

Några i protesterna

förstör och använder våld.

Regeringen säger att det

är grupper som är långt

till vänster i politiken.

Det finns också personer

som säger att poliserna

använder för mycket våld.

Över 250 personer

blev skadade och över

250 poliser blev skadade.

Poliserna tog fast

över tusen personer.

Men det är inte

bara i Frankrike

som folk protesterar.

Det är också protester

i Italien, Albanien, Portugal

och Spanien.

Folk protesterar

mot sina regeringar

och mot att det är dyrt

att bo och leva, bland annat.

8 SIDOR/TT