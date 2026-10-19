Världen
Folk protesterar i staden Paris. Någon har tänt eld på en bil. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Våld i Frankrike
I lördags var det protester
i flera städer i Frankrike.
Flera hundra tusen människor
gick ut på gatorna och protesterade.
De protesterade mot flera saker:
• Regeringen
• Att det blivit dyrt att leva i Frankrike
• Att skolorna har lite pengar
• Hur poliserna arbetar
Det blev också bråk.
De flesta som protesterade
ville inte bråka.
Men det fanns en del
maskerade personer
som ville bråka med poliserna.
De förstörde saker
och stal från butiker.
I staden Limoges
var det några som tände eld
på stadshuset.
Poliserna tog fast över
två tusen personer i lördags.
Flera unga personer
har blivit skadade.
Många poliser har också
blivit skadade.
Frankrikes ledare
Emmanuel Macron
säger att våldet är fel
och att folk ska bli
straffade för det.
Han säger också
att han förstår att människor
vill ha bättre skolor.
8 SIDOR/TT
19 oktober 2026
Ge folket va dem vill ha, så inga mer blir skadad. Och jag tycker att dem som protesterar gör fel.
politikerna bara lovar och folk tror att det blir bättre, men ibland hålles inte löfterna och då blir det så. tråkigt att det blev så många skador.
Nej, allt som händer är under kontrol. Det är macrons plan ”for sure”. Han vill ha att oroligheterna i Franckrike ska utlösa artikel 16 i den franska konstitutionen som ger honom full makt. Det blir preidentval i Frankrike nästa år och macron är i shi…n för att han har förstör Frankrike och alla vet…
Var inte det protest mot kriget i Gaza oxå? Hade sett nån protest i frankrike där palestinska och israeliska flaggor har synts till har jag sett på sociala medier
Vinne, nej inte alls. Det är en politisk manöver från extrem höger partier. Nu fransmannen är på gata för allt, macron tömde statskassen för att ge pengar till sina kompissar och för att överlämna nyklarna till frankrike till IIMF. Rothschild ligger bakom detta och macron är en av hans brickor.
Detta är inte en konspirationsteori, allt är dokumenterat.