Våld i Frankrike

I lördags var det protester

i flera städer i Frankrike.

Flera hundra tusen människor

gick ut på gatorna och protesterade.

De protesterade mot flera saker:

• Regeringen

• Att det blivit dyrt att leva i Frankrike

• Att skolorna har lite pengar

• Hur poliserna arbetar

Det blev också bråk.

De flesta som protesterade

ville inte bråka.

Men det fanns en del

maskerade personer

som ville bråka med poliserna.

De förstörde saker

och stal från butiker.

I staden Limoges

var det några som tände eld

på stadshuset.

Poliserna tog fast över

två tusen personer i lördags.

Flera unga personer

har blivit skadade.

Många poliser har också

blivit skadade.

Frankrikes ledare

Emmanuel Macron

säger att våldet är fel

och att folk ska bli

straffade för det.

Han säger också

att han förstår att människor

vill ha bättre skolor.

8 SIDOR/TT