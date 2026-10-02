Världen
Ambulans kom till fängelset. Foto: George Walker IV/AP/TT
Christa Pike skulle straffas med döden. Men hon dog inte av giftet. Foto: TDOC/AP/TT
Kvinna dog inte av dödsstraff
Christa Pike var den första
kvinnan på 200 år
som skulle straffas med döden
i området Tennessee i USA.
Men de som skulle döda henne
lyckades inte.
Christa Pike fick sprutor
med gift i armen flera gånger.
Men hon dog inte
trots att folk försökte
få henne att dö
under en hel timme.
Christa Pike har väntat
30 år i fängelse
på att bli straffad med döden.
Hon blev dömd
efter att hon varit med
och mördat en ung kvinna.
Hon var 18 år
när hon gjorde brottet.
Nu är hon 50 år.
Efter att fängelset
misslyckats med att döda henne
blev Christa Pike förd till sjukhus.
Det är inte klart hur hon mår.
Hon kan vara
mycket allvarligt skadad av giftet.
Området Tennessee har
stoppat alla straff med döden
för ett tag.
De ska undersöka vad som hände.
Christa Pikes advokater
vill nu att hon
ska slippa bli dödad.
– Christa har fått ett straff
som är hårdare än
vad någon annan varit med om
som fått dödsstraff,
säger en av advokaterna.
Många i USA pratar nu
om det som har hänt.
I vissa områden i USA
är det okej att straffa med döden.
I andra områden är det förbjudet.
En del människor vill
stoppa straff med döden.
Andra tycker
att de som får straffet
ska dödas på andra sätt.
De kan till exempel dödas
med gas eller bli skjutna.
USA är ett av få länder
med demokrati som
straffar folk med döden.
Förra året blev
47 människor straffade
med döden i USA.
Det var bara män.
Det skriver organisationen
Amnesty International.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
- Förra året blev över 2 700 människor
straffade med döden
i 17 olika länder.
- Det är nästan dubbelt så många
jämfört med året innan, år 2024.
- Siffrorna kommer från
en undersökning av
organisationen Amnesty.
- Värsta landet i undersökningen
är Iran. Landet dödade
över 2 100 människor förra året.
- Saudiarabien dödade flera hundra.
- Mellan 17 och 50 människor
blev dödade i länderna
Jemen, USA, Egypten, Somalia,
Kuwait och Singapore.
- Det land som dödar allra flest
människor är Kina.
Kina är inte med i Amnestys undersökning.
Landet berättar inte hur många
som de dödar.
Amnesty säger att Kina dödar
flera tusen människor varje år.
2 oktober 2026
oj…😢