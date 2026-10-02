Kvinna dog inte av dödsstraff

Christa Pike var den första

kvinnan på 200 år

som skulle straffas med döden

i området Tennessee i USA.

Men de som skulle döda henne

lyckades inte.

Christa Pike fick sprutor

med gift i armen flera gånger.

Men hon dog inte

trots att folk försökte

få henne att dö

under en hel timme.

Christa Pike har väntat

30 år i fängelse

på att bli straffad med döden.

Hon blev dömd

efter att hon varit med

och mördat en ung kvinna.

Hon var 18 år

när hon gjorde brottet.

Nu är hon 50 år.

Efter att fängelset

misslyckats med att döda henne

blev Christa Pike förd till sjukhus.

Det är inte klart hur hon mår.

Hon kan vara

mycket allvarligt skadad av giftet.

Området Tennessee har

stoppat alla straff med döden

för ett tag.

De ska undersöka vad som hände.

Christa Pikes advokater

vill nu att hon

ska slippa bli dödad.

– Christa har fått ett straff

som är hårdare än

vad någon annan varit med om

som fått dödsstraff,

säger en av advokaterna.

Många i USA pratar nu

om det som har hänt.

I vissa områden i USA

är det okej att straffa med döden.

I andra områden är det förbjudet.

En del människor vill

stoppa straff med döden.

Andra tycker

att de som får straffet

ska dödas på andra sätt.

De kan till exempel dödas

med gas eller bli skjutna.

USA är ett av få länder

med demokrati som

straffar folk med döden.

Förra året blev

47 människor straffade

med döden i USA.

Det var bara män.

Det skriver organisationen

Amnesty International.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR