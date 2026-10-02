Världen

  • Tennessee Execution

    Ambulans kom till fängelset. Foto: George Walker IV/AP/TT

  • Tennessee Execution

    Christa Pike skulle straffas med döden. Men hon dog inte av giftet. Foto: TDOC/AP/TT

Kvinna dog inte av dödsstraff

Christa Pike var den första
kvinnan på 200 år
som skulle straffas med döden
i området Tennessee i USA.
Men de som skulle döda henne
lyckades inte.

Christa Pike fick sprutor
med gift i armen flera gånger.
Men hon dog inte
trots att folk försökte
få henne att dö
under en hel timme.

Christa Pike har väntat
30 år i fängelse
på att bli straffad med döden.

Hon blev dömd
efter att hon varit med
och mördat en ung kvinna.
Hon var 18 år
när hon gjorde brottet.
Nu är hon 50 år.

Efter att fängelset
misslyckats med att döda henne
blev Christa Pike förd till sjukhus.
Det är inte klart hur hon mår.
Hon kan vara
mycket allvarligt skadad av giftet.

Området Tennessee har
stoppat alla straff med döden
för ett tag.
De ska undersöka vad som hände.

Christa Pikes advokater
vill nu att hon
ska slippa bli dödad.

– Christa har fått ett straff
som är hårdare än
vad någon annan varit med om
som fått dödsstraff,
säger en av advokaterna.

Många i USA pratar nu
om det som har hänt.
I vissa områden i USA
är det okej att straffa med döden.
I andra områden är det förbjudet.

En del människor vill
stoppa straff med döden.
Andra tycker
att de som får straffet
ska dödas på andra sätt.
De kan till exempel dödas
med gas eller bli skjutna.

USA är ett av få länder
med demokrati som
straffar folk med döden.

Förra året blev
47 människor straffade
med döden i USA.
Det var bara män.
Det skriver organisationen
Amnesty International.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Straff med döden
  • Förra året blev över 2 700 människor
    straffade med döden
    i 17 olika länder.
  • Det är nästan dubbelt så många
    jämfört med året innan, år 2024.
  • Siffrorna kommer från
    en undersökning av
    organisationen Amnesty.
  • Värsta landet i undersökningen
    är Iran. Landet dödade
    över 2 100 människor förra året.
  • Saudiarabien dödade flera hundra.
  • Mellan 17 och 50 människor
    blev dödade i länderna
    Jemen, USA, Egypten, Somalia,
    Kuwait och Singapore.
  • Det land som dödar allra flest
    människor är Kina.
    Kina är inte med i Amnestys undersökning.
    Landet berättar inte hur många
    som de dödar.
    Amnesty säger att Kina dödar
    flera tusen människor varje år.
En brist med vita lakan och spännband står mitt på golvet i en cell med ett fönster
Ett rum i USA där människor dödas.
Foto: AP/TT

2 oktober 2026

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1 kommentar
  1. blablablablablablablablabllablablablbabblablablaaaaa skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 13:29

    oj…😢

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